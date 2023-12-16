羽球年終賽／落後9分大逆轉！戴資穎終結對戰安洗瑩6連敗晉級決賽

我國羽球一姊戴資穎在BWF年終賽與世界球后安洗瑩連續兩天碰頭，雙方今天在女單4強賽交手，僅管戴資穎處在對戰6連敗，但仍是與安洗瑩激烈拉鋸，多次出現20拍以上的來回，在第三局戴資穎雖然一度面臨安洗瑩拿下4個賽末點，但最終卻戲劇化逆轉，以18：21、21：15、22：20勝出，搶下決賽門票。

本屆年終賽將挑戰個人賽史第4冠的戴資穎，昨天在分組賽最後一戰就是遭遇安洗瑩，最終也以直落二敗下陣來，導致晉級4強一度拉警報，不過最終靠著印尼東宗擊敗南韓金佳恩，助戴資穎緊追在安洗瑩之後晉級4強。

戴資穎終結對戰安洗瑩6連敗。圖／Badminton Photo提供

在經過抽籤後，戴資穎與安洗瑩今天又在4強賽狹路相逢，雙方在首局前段就展開一來一往的拉鋸，安洗瑩先以11：10領先進入技術暫停，下半局雙方依舊一路糾纏，甚至一度有多達46拍來回，讓都有傷在身的兩人都打得相當辛苦，在18：18後安洗瑩連得2分先取得局點，並以21：18先下一城。

第二局安洗瑩一度打出4：0開局，不過戴資穎再重新調整後，靠著安洗瑩的判斷失誤以及大角度吊球追到6：6平手，但戴資穎接下來的幾顆長球都直接出界，讓安洗瑩以11：8領先進入技術暫停。

戴資穎在年終賽四強之戰演出大逆轉。圖／Badminton Photo提供

下半局戴資穎不僅緊咬比分，甚至在10：13後連得8分逆轉，還迫使安洗瑩多次為了救球飛撲在地，局末更是抓住安洗瑩發球節奏，靠著快速回球取分，以21：15扳平戰局。

決勝局安洗瑩試圖加快進攻節奏，幾次的加壓攻擊加上製造戴資穎失誤，取得5：1領先，更在局中取得最多7分領先，而安洗瑩也以11：5領先進入下半局，戴資穎雖然靠著安洗瑩的連續失誤連追3分，只可惜接下來連續兩球回擊遭到擠壓出界，又出現誤判讓安洗瑩擴大差距。

戴資穎在年終賽四強之戰演出不可思議大逆轉。圖／Badminton Photo提供

不過戴資穎也展現強大抗壓力，在10：19時一度連追6分，並在安洗瑩取得4個賽末點後全都順利化解，追到20：20平手，接下來還反倒以21：20取得個人第一個賽末點，而安洗瑩在此刻卻出現回擊出界，讓戴資穎以22：20逆轉勝出，搶下決賽門票，明天將與陳雨菲與馬琳之戰的勝者爭冠，力拚個人賽史第4冠。

戴資穎在年終賽四強之戰演出不可思議大逆轉。圖／Badminton Photo提供