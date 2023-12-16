宏願典範教練獎頒獎 林哲瑄父親、楊俊瀚啟蒙教練獲獎

由宏道運動發展基金會為鼓勵教練而設立的宏願典範教練獎，在今天舉行第三屆頒獎典禮，並由射箭選手「湯包」湯智鈞與「蝶王」王冠閎擔任主持人，至於「最速男」楊俊瀚也到場為拿下宏願獎的田徑啟蒙教練田楊橋獻花。

為鼓勵教練，並讓外界認識台灣優秀教練，宏道運動發展基金會特別設立宏願典範教練獎，並在今年邁入第三年，在今天的頒獎典禮上也頒出績優教練獎8位、全人培育獎林漢森、特殊奉獻獎張朝舜、宏願獎田楊橋共11位獲獎者。

宏道基金會董事長林鴻道表示，「今天是肯定教練的一個盛大聚會，教練是偉大的幕後英雄。我們看到的優秀選手背後都有一個推手教練。很多教練不只照顧選手，甚至連選手的家庭都會一起照顧，有很多在小角落默默付出的教練，即便沒有辦法得到好成績，但教練還是秉持精神，要讓孩子健康發展，所以宏道基金會教練獎項比較採取多方面多元性的獎勵。不只針對績優的教練，還有其他面向，因此，宏道基金會希望藉由這個獎項，讓社會上默默在耕耘的教練，得到讚賞跟肯定。」

獲得全人培育獎的林漢森，正是職棒好手林哲瑄與前射箭國手林哲瑋兄弟的父親，今天不僅林哲瑋到場獻花，林哲瑄也特地拍攝一段影片為父親祝賀，他說：「因為有父親這麼多年來的不放棄，讓更多人喜愛運動、投入運動甚至成為運動員，父親也教會大家，如何以運動員的精神來面對生活上的挑戰。」

至於宏願獎則由花蓮卓溪國小校長田楊橋獲得，他在教育界奉獻33年來培育出不少田徑與射箭好手，其中「最速男」楊俊瀚就是在田楊橋帶領下展開田徑之路，他今天也分享過去楊俊瀚練習競走的趣事，而今天楊俊瀚也親自到場獻花，感謝昔日恩師的指導。