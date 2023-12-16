快訊

為藍營最美發言人助選 國民黨前主席語出驚人喊：民進黨正副總統組合都不是台灣人

侯友宜再端青年政見 學貸免利息助青貧弱勢

台中驚傳10歲女童掉落鐵軌遭撞 頭部肢體受傷送醫急救

桌球／WTT女子總決賽 鄭怡靜與李昱諄晉級雙打4強

中央社／ 台北16日電
鄭怡靜與李昱諄力挫香港組合杜凱琹與朱成竹，挺進4強。記者侯永全／攝影
鄭怡靜與李昱諄力挫香港組合杜凱琹與朱成竹，挺進4強。記者侯永全／攝影

世界桌球職業大聯盟（WTT）女子總決賽雙打首輪賽事今天登場，台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄僅花不到22分鐘，以11比9、11比8、11比2力挫香港組合杜凱琹與朱成竹，挺進4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）女子總決賽在日本名古屋舉行，世界排名前16名女單球員以及前8名的女雙組合才有資格參賽，鄭怡靜與李昱諄為台灣唯一受邀參賽的組合。

鄭怡靜與李昱諄去年開始合拍，今年2月在安曼挑戰賽攜手奪冠，也是2人合作以來首座國際賽冠軍，後來再闖進WTT果阿球星挑戰賽、曼谷球星挑戰賽決賽，均以亞軍作收，目前世界排名第4。

鄭怡靜與李昱諄WTT女子總決賽女雙首輪對手為排名第8的香港組合杜凱琹與朱成竹，台灣組合開賽一度以8比3領先，香港組合隨後步步逼近、連續化解2個局點，追成1分差，台灣組合關鍵時刻穩住陣腳，以11比9搶下首局。

次局戰況拉鋸，雙方6度戰成平手，鄭怡靜與李昱諄在7比7平手時，拉出4比1攻勢，以11比8率先聽牌。

鄭怡靜與李昱諄第3局乘勝追擊，未給對手太多機會，以11比2贏得勝利。

鄭怡靜與李昱諄在闖進4強後，接下來將與韓國組合申裕斌與田志希、日本木原美悠與長崎美柚之間的勝方，爭奪決賽門票。

鄭怡靜 挑戰賽 大聯盟

延伸閱讀

羽球年終賽／戴資穎直落二不敵安洗瑩 晉級要靠東宗贏

全運會桌球／拍下亞運隊友 鄭怡靜女單奪第3金

全運會桌球／不敵桃園女雙組合 鄭怡靜搭檔學妹爆冷鍍銀

全運會桌球／女團連霸後拚個人賽 鄭怡靜鐵人行程體力大考驗

相關新聞

羽球年終賽／東宗助攻拍落金佳恩 戴資穎幸運挺進4強

BWF年終賽今天在中國大陸杭州展開分組賽最後一天賽程，我國羽球一姊戴資穎在不敵安洗瑩後，必須寄望印尼好手東宗（Grego...

撞球／「撞球之子」楊清順告別式 趙豐邦惋惜：這麼年輕就走掉了

「撞球之子」楊清順不幸在12月6日病逝，享年45歲，留給無數球迷遺憾。今天是他的告別式，「冷面殺手」趙豐邦等昔日戰友也都到場悼念。 楊清順1990年代至2000年代間，多次在國際賽登上頒獎台，陪

桌球／WTT女子總決賽 鄭怡靜與李昱諄晉級雙打4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）女子總決賽雙打首輪賽事今天登場，台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄僅花不到22分鐘，以11比9、11...

宏願典範教練獎頒獎 林哲瑄父親、楊俊瀚啟蒙教練獲獎

由宏道運動發展基金會為鼓勵教練而設立的宏願典範教練獎，在今天舉行第三屆頒獎典禮，並由射箭選手「湯包」湯智鈞與「蝶王」王冠...

梅西赴港友誼賽門票1小時搶光 最貴的4880元黃牛票瘋喊11萬

香港主辦單位15日表示，因有將近200萬球迷在網路上排隊爭搶觀賞阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在香港參加的一...

羽球年終賽／戴資穎戰安洗瑩吞敗 仍奪4強門票

我國羽球一姊戴資穎昨天在BWF年終賽女單分組賽最後一戰，遭遇南韓世界球后安洗瑩，儘管最終以17：21、15：21直落二敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。