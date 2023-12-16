桌球／WTT女子總決賽 鄭怡靜與李昱諄晉級雙打4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）女子總決賽雙打首輪賽事今天登場，台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄僅花不到22分鐘，以11比9、11比8、11比2力挫香港組合杜凱琹與朱成竹，挺進4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）女子總決賽在日本名古屋舉行，世界排名前16名女單球員以及前8名的女雙組合才有資格參賽，鄭怡靜與李昱諄為台灣唯一受邀參賽的組合。

鄭怡靜與李昱諄去年開始合拍，今年2月在安曼挑戰賽攜手奪冠，也是2人合作以來首座國際賽冠軍，後來再闖進WTT果阿球星挑戰賽、曼谷球星挑戰賽決賽，均以亞軍作收，目前世界排名第4。

鄭怡靜與李昱諄WTT女子總決賽女雙首輪對手為排名第8的香港組合杜凱琹與朱成竹，台灣組合開賽一度以8比3領先，香港組合隨後步步逼近、連續化解2個局點，追成1分差，台灣組合關鍵時刻穩住陣腳，以11比9搶下首局。

次局戰況拉鋸，雙方6度戰成平手，鄭怡靜與李昱諄在7比7平手時，拉出4比1攻勢，以11比8率先聽牌。

鄭怡靜與李昱諄第3局乘勝追擊，未給對手太多機會，以11比2贏得勝利。

鄭怡靜與李昱諄在闖進4強後，接下來將與韓國組合申裕斌與田志希、日本木原美悠與長崎美柚之間的勝方，爭奪決賽門票。