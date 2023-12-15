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高球／日立加碼做愛心 首度舉辦跨世代公益對抗賽

中央社／ 台北15日電
日立盃於明年1月開打。
日立盃於明年1月開打。

長期投入台灣女子高球的日立集團，明年除照常舉辦日立慈善盃女子高球賽外，還將於1月20日舉辦1場集合國內老中青3代並橫跨男女職業選手的公益對抗賽。

日立慈善盃女子高球賽從2009年開辦，並從2014年起都是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）新年賽季首戰。明年賽事同樣訂在1月5至7日舉辦，總獎金高達新台幣1000萬元，並首度移師南台灣的高雄信誼球場進行。

只不過明年日立集團決定愛心加碼，除了這場固定高額獎金的日立慈善盃女子高球賽外，還將於1月20日在林口東華球場舉辦1場公益對抗賽。

這場賽事是國內首度攜手TLPGA、台灣男子職業高爾夫協會（TPGA）、台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）三方，組成最強黃金陣容參賽，總獎金達300萬元，民眾只需要捐贈3張發票做公益就可免費入場。

目前賽制規劃為分成女子隊、男子隊、長春隊每隊10人（包含贊助商名額），將會在比賽上午先進行9洞的「6人3球接力賽」，下午則進行「Best Ball團體賽」，以類似萊德盃高球賽積分計算方式，積分最高的冠軍隊伍可獨得150萬元獎金。

女子隊陣容整齊，包括旅日好手蔡佩穎、旅美球員李旻，以及今年TLPGA台巡賽獎金后張雅淳都會參賽；男子隊不遑多讓，包括「一哥」林文堂、詹世昌、李玠柏、亞運銅牌洪健堯等人也都出席。

長春隊全是台灣昔日名將，包括東京奧運高爾夫國家隊教練曾秀鳳、今年長春賽積分王林吉祥，以及生涯4次奪下台灣名人賽冠軍的呂文德也入列。

高爾夫 萊德盃 蔡佩穎

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