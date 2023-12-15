羽球年終賽／東宗助攻拍落金佳恩 戴資穎幸運挺進4強

BWF年終賽今天在中國大陸杭州展開分組賽最後一天賽程，我國羽球一姊戴資穎在不敵安洗瑩後，必須寄望印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）擊敗南韓金佳恩才能晉級，最終東宗就以21：14、20：22、21：17擊敗金佳恩，幫助戴資穎搶下4強門票。

BWF年終賽女單A組4名女將展開激烈廝殺，前2戰收下2連勝的戴資穎，在今天的最後一戰面對世界球后安洗瑩最終以17：21、15：21直落二敗下陣來，要以分組前2名晉級4強，就必須端看東宗能否擊敗金佳恩。

而已經確定無緣4強的東宗，今天面對仍有晉級壓力的金佳恩反而是放開來打，在首局賽事中她一度取得雙位數領先優勢，並以21：14先下一城，第二局僅管金佳恩一度6分領先，但東宗接下來卻打出一波8：1攻勢逆轉，反倒先取得賽末點，但金佳恩此時連續兩次漂亮的回擊，以22：20扳平戰局。

決勝局雙方持續拉鋸，不過金佳恩在失誤偏多的情況下，最終東宗以21：17勝出，儘管無緣晉級，但也將戴資穎送入4強，A組前兩名也確定為安洗瑩、戴資穎，至於B組則由陳雨菲與馬琳晉級。