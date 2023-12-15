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羽球年終賽／戴資穎直落二不敵安洗瑩 晉級要靠東宗贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF年終賽本周在中國大陸杭州舉行，尋求賽史第4冠的我國一姊戴資穎，在分組賽前兩戰都取勝後，今天則是與世界球后、南韓安洗瑩交鋒爭奪4強門票，在只要能拿下1局就能晉級的情況下，最終戴資穎去卻以17：21、15：21敗下陣來，想要晉級4強必須祈禱東宗（Gregoria Mariska Tunjung）擊敗金佳恩。

近期受到膝蓋傷勢影響的戴資穎，在10月底的日本名人賽與11月的中國名人賽接連傷退後，這次年終賽更是成為唯一參賽的台將，不過在分組賽首戰先擊敗印尼好手東宗後，昨天的第二戰則是碰上南韓金佳恩，最終在苦戰3局後勝出，搶下2連勝。

不過由於日前金佳恩爆冷擊敗同胞安洗瑩，讓戴資穎在今天與安洗瑩之戰必須要至少拿下1局才能確定晉級4強，儘管在今天賽前面對安洗瑩已經吞下5連敗，但戴資穎首局仍是與安洗瑩展開拉鋸，並一度取得8：6領先，不過安洗瑩隨即展開反撲，以21：17先下一城。

第二局安洗瑩一度取得7：3領先，不過戴資穎重新調整後，反倒取得10：9領下，儘管安洗瑩隨後連拿2分，以11：10進入技術暫停，但比賽在此時因為戴資穎所屬半場場地出現凸起狀況，大會人員警急拿出膠帶補強，也讓在一旁觀看的戴資穎露出傻眼表情。

在解決場上的突發狀況後，戴資穎雖然一度緊咬比分，但幾次的回球出界仍是讓安洗瑩以21：15取勝，並率先搶下4強門票，至於戴資穎在輸球後，雖然戰績仍有2勝1敗，但想要晉級4強就必須期待東宗擊敗金佳恩。

戴資穎

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