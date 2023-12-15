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桌球／WTT比耶拉市支線賽 莊智淵男單輕鬆過首輪

中央社／ 台北15日電
莊智淵在WTT比耶拉市支線賽的男單首輪輕鬆過關。 新華社
莊智淵在WTT比耶拉市支線賽的男單首輪輕鬆過關。 新華社

總獎金2萬美元（約新台幣62萬）WTT比耶拉市支線系列賽，台灣老將莊智淵在男單64強以3比1擊敗匈牙利史祖迪（Adam Szudi），順利晉級32強。

在義大利西北部比耶拉市（Biella）舉辦的世界桌球大聯盟（WTT）支線系列賽（Feeder Series），台灣僅莊智淵一人參賽，冠軍只有550美元以及125分的世界排名積分。

世界排名第38名的莊智淵，無法參加明年1月的WTT年終賽，因此決定飛往義大利參加這場賽事，也被列為男單第4種子。

今天首輪64強賽事，莊智淵面對匈牙利的史祖迪，首局雙方2比2平手後，史祖迪就逐漸拉開差距，莊智淵以7比11失掉首局。

第2局雙方拉鋸、經歷6度平手後，莊智淵在9比9平手時連得2分，以11比9追回一局；第3局戰況如出一轍，莊智淵4度取得領先但又4度被對手追平，幸好莊智淵發揮老到經驗，又在9比9時連得2分，再度以11比9收下第3局。

第4局莊智淵在1比1後逐漸拉開比數，並且在7比6時連得3分，順利取得10比6的4個賽末點，雖然被對手追回1分，最終莊智淵還是以11比7收下第4局和比賽勝利。

除了莊智淵遠在義大利征戰外，台灣女將也在日本名古屋進行總獎金34萬美元（約新台幣1054萬）的WTT年終賽，台灣僅鄭怡靜、李昱諄合力在女雙出賽。

莊智淵 大聯盟 桌球

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