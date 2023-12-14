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羽球年終賽／退韓將奪2連勝 戴資穎明對決安洗瑩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

昨天先搶下BWF年終賽首勝，我國「一姊」戴資穎今天碰南韓金佳恩，第二局雖被瓦解4個賽末點，仍在3局大戰以21：15、21：23、21：11迎接對戰8連勝，成為女單A組中唯一的2勝選手，明天分組最終戰將對決南韓「世界球后」安洗瑩

擁有3座年終賽金盃的小戴，昨天首戰印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）以直落2收下交手9連勝，今天碰世界排名13的金佳恩仍掌握局勢，首局只有開賽第1分陷入落後，接續包括殺球、假動作都能化為分數，加上金佳恩幾次判斷失誤，讓小戴領先逐漸擴大，以21：15先下一城。

第二局小戴仍是主動一方，2：2時連拿4分拉開差距，雖一度被金佳恩追到6：7，小戴再打出4：0攻勢，帶著5分領先進入技術暫停。下半局小戴雖因失誤增多，兩度被追到1分差，但小戴穩住狀態，18：17下逼出對手2度出界，不過第一個賽末點「挑戰」失敗，第二次機會又遭金佳恩突擊得手，第三個賽點再出現判斷失誤，讓金佳恩20：20追平比數。

平手後的關鍵分，小戴逼金佳恩回球出界，但第4個結束比賽的機會仍沒拿下，反讓金佳恩連拿3分，以23：21搶下第二局。

決勝局金佳恩連續回球出界，讓小戴取得8：3領先，10：5時金佳恩還申請醫療暫停，恢復比賽後小戴持續維持優勢，加上13：8時「挑戰」成功將領先擴大到14：8，接續連續攻擊和虛攻也化為分數，一波7：0攻勢讓領先到兩位數，最終就以21：11迎接勝利。

2018年開始的BWF年終賽前身是超級巡迴賽總決賽，小戴2014年首奪金盃，16年二度捧冠，2020年再度登頂；今年總獎金250萬美金，小戴是唯一的台將代表，2勝在手也佔據晉級有利位置，將尋求亞錦賽和台北公開賽後的本季第3冠。

安洗瑩 戴資穎

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