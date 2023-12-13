看亞運挺國手作公益 緯來體育台百萬捐款接力中

緯來電視網暨緯來體育台，於杭州亞運賽事轉播期間，推出「百萬點擊 捐款百萬」和亞運英雄一起做公益的活動，邀請了郭婞淳、楊勇緯、李洋、王齊麟、林昀儒、王冠閎、魏均珩、廖苡任、曾俊欣、古林睿煬等十位亞運國手，齊心號召所有人一起掃碼點愛心，為中華隊奪冠摘金聲援；整個賽事期間，總共近70萬人次點擊愛心，為台灣健兒加油，最終中華代表隊也收穫了19金20銀28銅的佳績，讓大家又一次看到了福爾摩沙的力量。

一直以來與台灣體壇站在同一線的緯來電視網，透過自己最擅長的運動轉播視角，把選手們在運動場上的熱血及感動，傳達到每個角落；這次的"百萬點擊 捐款百萬"的活動動機，就是希望能在讓電視機前的觀眾感受到國手們全力以赴的同時，也能把這種撼動人心的信念變成支撐台灣勇敢前行的動力，因此緯來根據獲邀的國手心願，提供每位新台幣十萬元，總共百萬的公益基金，捐贈給自己指定的單位，推動各方公益事務。

這個百萬任務陸續接力完成中，在十月底林昀儒及王冠閎聯合捐贈20萬款給宏道運動發展基金會後，12/13棒球國手古林睿煬也來到家扶基金會送愛心，跟古林同樣選擇把自己力量挹注給家扶基金會的射箭國手魏均珩，在高雄集訓不克到場，因此把這天公益大使的身分全權委託給了古林，兩人聯合致贈20萬的公益基金給家扶基金會，希望能幫助更多需要幫助的朋友，也期待透過這次活動拋磚引玉，讓更多台灣選手積極地發揮自己的影響力，讓福爾摩沙的每個弱勢角落都能收到同樣的照顧，更期許自己能有傑出穩定的競賽表現，讓台灣體壇能更被各界重視。