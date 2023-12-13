全中運／開幕式不在大巨蛋舉辦 北市府曝真實原因

睽違12年全國中等學校運動會將於名年4月20日至4月25日在台北舉辦，預計最多將有2萬人到場響應，北市府今天舉行全中運招商活動，並公布首波8家贊助商，包含龍山寺、舒跑、捷運公司、研華文教基金會等，外界好奇開閉幕式有沒有機會辦在大巨蛋，副市長林奕華說，考量人數問題，認為在小巨蛋辦效果較佳。

全中運將於明年4月於台北登場，共計22項賽事，預計將有1萬8000到2萬人參加，競賽場館包含18處市府權管場地，4處外縣市權管場地，教育局長湯志民說明，今年主視覺的設計以「Young Taipei」為出發，象徵台北是一座不斷創新、突破、勇於接受挑戰的活力城市，盼選手能夠同在台北展現青春熱情。

不過，適逢大巨蛋近期取得使照開幕，外界紛紛敲碗期待全中運賽事有無機會辦在大巨蛋，林奕華坦言，本來確實有考慮大巨蛋剛開幕，但全中運規模並不大，若開幕式辦在大巨蛋可能比較冷清，最後選擇辦在小巨蛋，會比較熱鬧，但她有和教育局討論，是不是可以和遠雄接洽，讓參加比賽選手有機會參觀大巨蛋，讓小朋友以此作為目標。

林奕華表示，亞錦賽結束後，接下來也會和遠雄討論公益時段，目前仍在協調，也要看主辦單位意象，例如：黑豹旗主辦單位是棒協，要看棒協規畫，但如果是台北市主辦賽事，北市府也會考慮讓小選手進入大巨蛋比賽，體驗國際比賽規格跟感覺。

教育局今天公布全中運首波贊助單位名單，包含捷運公司提供2000張捷運24小時票、研華文教基金會贊助100萬現金，艋舺龍山寺提供家庭弱勢學生選手獎助學金，共計8家贊助商，湯志民說，贊助商當然是「越多越好」，這是給小選手們鼓勵，也不一定要是金錢，對於贊助廠商不會有太多限制。