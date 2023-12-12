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射擊／中華隊鎖定2大賽 再拚1張巴黎奧運門票

中央社／ 台北12日電
射擊選手楊昆弼。資料照
射擊選手楊昆弼。資料照

已取得5席巴黎奧運資格的中華射擊代表隊，明年將兵分二路出征，中華民國射擊協會秘書長陳武田今天表示，除了瞄準明年1月單項亞錦賽外，還有4月奧運最終資格賽，目標至少再搶下1張門票。

台灣不定向飛靶射擊好手楊昆弼在2022年為射下首張巴黎奧運門票後，至今在射擊、射箭、田徑、游泳、拳擊、輕艇激流等6項，已取得16席參賽資格。

其中，以射擊占5席最多，已追平上屆東京奧運參賽人數，除了楊昆弼外，還有女子不定向飛靶的林怡君、女子25公尺手槍的田家榛、女子10公尺空氣手槍的劉恆妤以及定向飛靶的李孟遠。

陳武田接受中央社記者電訪時表示，手、步槍以及飛靶選手，都可透過明年1月單項亞錦賽以及4月最終奧運資格賽，爭取前進巴黎奧運機會，而手、步槍亞錦賽將在印尼雅加達登場，飛靶亞錦賽則在科威特進行。

儘管陳武田保守估計，射擊明年可再搶下1張門票，但實際上5個射擊項目都有機會再添奧運席次。

由於女子10公尺空氣手槍或25公尺手槍滿額都是2個席位，目前各搶下1席，陳武田點名，吳佳穎、杜禕依姿、余艾玟都有機會取得，至於10公尺空氣步槍呂紹全、林穎欣以及女子不定向飛靶劉宛渝同樣都有望出線，「以他們水準都有能力拿，就看臨場表現」。

至於射擊已取得的奧運席位，陳武田透露，近期將公布遴選辦法，透過積分制決定代表中華隊出征奧運的人選，考量射下奧運門票的選手有功，屆時也會加分，「除非後期表現差被超越，不然應該都是當初拿到奧運席位的選手去」。

楊昆弼 田家榛 田徑

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