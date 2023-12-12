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網球／東山再起獎不敵烏克蘭媽媽球員 謝淑薇7度入圍個人獎都陪榜

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
烏克蘭史維托莉娜。美聯社
烏克蘭史維托莉娜。美聯社

我國網球「一姊」謝淑薇，相隔一年復出打出驚奇，接連奪下法網溫布頓女雙金盃，漂亮成績讓她入圍WTA年度獎項「東山再起獎」，可惜第二度入圍再度「槓龜」，不敵產後回歸的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）。

37歲的謝淑薇今年強勢回歸，連奪兩座大滿貫讓她世界排名重返前10，目前高居世界第6，也讓她繼2012年後再度入圍東山再起獎，可惜再度與獎項擦肩而過，加上5度入圍年度最佳雙打組合都鎩羽而歸，和年度獎項始終擦身而過。

台灣網球一姊謝淑薇(左)和捷克老搭檔史翠可娃打下溫布頓錦標賽冠軍。 美聯社
台灣網球一姊謝淑薇(左)和捷克老搭檔史翠可娃打下溫布頓錦標賽冠軍。 美聯社

摘下今年東山再起獎的史維托莉娜，2022年10月迎接女兒誕生，今年4月回歸賽場，只花一個月就奪下生涯第17座單打金盃，接續法網打進8強，溫布頓更擊敗波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），打進最後4強，年終排名已回到世界第25位。

斯威雅蒂溫布頓雖提前出局，且一度讓出球后寶座，但法網完成衛冕、年終賽全勝封后，讓她讓白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）從球后寶座「退位」，重返世界第一；斯威雅蒂連莊「年終球后」外，也蟬聯WTA年度最佳球員，成為美國退役名將小威廉絲（Serena Williams）2012年到15年3連霸後，首位連莊年度最佳球員的女將。

斯威雅蒂 溫布頓 法網

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