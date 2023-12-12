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羽球年終賽／戴資穎搶第4冠 明早首戰碰印尼東宗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

羽球「封關站」BWF年終賽明天將在中國大陸杭州點燃戰火，今年唯一台將代表「一姊」戴資穎分到A組，首戰將遭遇印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），尋求對戰9連勝。

年終賽總獎金250萬美元，只有年度積分前8的選手可參賽，我國今年只有「一姊」戴資穎獲得參賽資格，另外7位女將分別是南韓「世界球后」安洗瑩和金佳恩、地主陳雨菲和韓悅、西班牙前球后馬琳、印尼東宗，以及華裔美籍的張蓓雯；昨天分組抽籤，小戴分到A組，和兩位南韓代表安洗瑩、金佳恩及東宗同組。

明天開始將進行一連3天的分組循環賽，分組前2晉級4強淘汰賽，小戴首戰世界排名第7的東宗，賽事安排在第二球場的第2戰，約台灣時間早上10點40分進行。小戴和東宗過去交手8次，小戴取得全勝戰績，且8戰都是直落2取勝，有很高機會以勝場開起挑戰第4冠的旅程。

小戴和世界排名13的金佳恩對陣過7次，小戴也未嘗敗績，只有和安洗瑩對陣處於2勝9敗劣勢。

2018年開始的BWF年終賽前身是超級巡迴賽總決賽，小戴2014年首奪金盃，16年二度捧冠，2020年再度登頂，3冠在手傲視今年女單參賽選手，今年將先尋求分組突圍，再挑戰第4座封關站金盃。

安洗瑩 戴資穎 陳雨菲

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