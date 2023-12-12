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射箭／企業射箭聯賽頒獎…魏均珩再奪箭王 邱意晴首摘箭后

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
杭州亞運國手魏均珩（右）和邱意晴分別獲得箭林之王和箭林之后。記者曾思儒／攝影
杭州亞運國手魏均珩（右）和邱意晴分別獲得箭林之王和箭林之后。記者曾思儒／攝影

連續3年都上台領取中華企業射箭聯賽「箭林之王」獎項，寒舍集團指標選手魏均珩笑說「希望還有下一次」，現階段他先將重心放在巴黎奧運國手選拔，盼能連莊奧運國手。

企業射箭聯賽昨天舉行第五年頒獎典禮，「元老」級的魏均珩5年就摘下4年箭林之王，29歲的他認為，聯賽強度和氛圍都愈來愈好，他奪下個人獎也是寒舍集團的榮耀，「我只是代表，精神是團隊。」

巴黎奧運國手選拔賽下月將在台南和屏東接續登場，加上今年第一場賽事的積分加總及二、三場的紅利積分，將選出男、女前3名的國手名單，魏均珩和新科「箭林之后」邱意晴都已瞄準選拔賽。

在台大擔任專任教練的魏均珩提到，盡管杭州亞運射箭隊表現不如上屆，大家都已盡力表現，現在自己重心仍在國家培訓隊，「希望自己繼續射下去！」

10月剛滿20歲的邱意晴，企業聯賽前兩年是青年隊一員，去年加入彰化銀行，今年首度摘下「箭林之后」；從青少女射到成年的她自評心態成長許多，以前分數落後容易緊張，現在較能平常心看待，盼最後兩場選拔賽發揮水準，順利選上巴黎奧運國手。

昨天頒發的射箭聯賽五年個人獎項部分，黃金混雙由新濠建設彭家楙／洪晟皓獲得，女子天團同樣由新濠建設拿下，男子天團由彰化銀行射下，寒舍集團奪隊史第3座總冠軍。

魏均珩 彭家楙 邱意晴

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