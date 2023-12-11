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羽球年終賽／戴資穎搶第4冠 同組強碰球后安洗瑩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
年終賽女單分組出爐。圖／擷取自BWF直播
年終賽女單分組出爐。圖／擷取自BWF直播

羽球「封關站」BWF年終賽周三將在中國大陸杭州登場，今天舉辦抽籤儀式和年度頒獎典禮，今年唯一台將代表「一姊」戴資穎分到A組，和南韓「世界球后」安洗瑩同組，力拚生涯第4座年終賽金盃。

年終賽總獎金250萬美金，只有年度積分前8的選手可參賽，我國今年只有「一姊」戴資穎獲得參賽資格，另外7位女將分別是南韓「世界球后」安洗瑩和金佳恩、地主陳雨菲和韓悅、西班牙前球后馬琳、印尼東宗，以及華裔美籍的張蓓雯。

今天抽籤儀式從雙打開始舉行，混雙、女雙和男雙後就由女單登場。戴資穎抽到A2，同組的是安洗瑩、金佳恩和東宗。

年終賽周三點燃戰火，各組先進行分組循環，分組前2名晉級4強淘汰賽。

2018年開始的BWF年終賽前身是超級巡迴賽總決賽，小戴2014年首奪金盃，16年二度捧冠，2020年再度登頂，3冠在手傲視今年女單參賽選手；小戴今年將尋求亞錦賽和台北公開賽後的單季第3冠，為今年賽季完美作結。

安洗瑩 戴資穎 陳雨菲

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