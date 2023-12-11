2023美利達盃單車嘉年華 11國3000車友騎樂日月潭

邁入第21屆的『2023美利達盃單車嘉年華活動』9日於風光明媚的日月潭地區盛大舉辦，大清早來自11個國家的3000名車友在鳴笛聲中，隨著國內頂尖的單車選手馮俊凱、黃亭茵、蕭美玉、江思瀚，以及多位高人氣的知名單車網紅的領騎，浩浩蕩蕩的歡樂出發。

這次美利達盃路線除了名列全球前十經典美景的日月潭環湖自行車路線之外，還有總長83公里爬升超過1000米的高難度挑戰路線，讓參加的車友直呼過癮。主持開幕典禮的美利達公司總經理曾上原表示，騎單車除了是最健康活力的健身運動之外，更是最節能減碳的環保交通代步工具，期望透過本活動的舉辦，吸引更多人加入我們快樂的單車族群。

報名今年活動的女性車友明顯增加，主辦單位特別推出女性車友限定版的完騎「玫瑰金獎牌」，並由帥氣Show Boy披掛，首次參加美利達盃的車友驚喜之餘，特別感謝大會的貼心。 此外，單車精品大展是美利達盃單車嘉年華的一大特色，包括Shimano、SRAM等等知名的國內外數十家單車精品零件業者共襄盛舉，宛如一場小型的國際自行車展。而讓車友騎車最期待，總價值百萬元的美利達盃瘋狂大摸彩，抽中最大獎單價近十萬的美利達長程型公路車斯特拉E6000的車友，興奮的直呼明年要再參加。

出發前合照。 美利達提供

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