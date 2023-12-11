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青春動滋券地方加碼 新北運動中心推優惠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新店運動中心加碼推青春動滋卡優惠。圖／新北體育處提供
新店運動中心加碼推青春動滋卡優惠。圖／新北體育處提供

教育部體育署今年起向16歲至22歲民眾發放青春動滋券，112年度青春動滋券延長抵用期限到113年6月30日，113年度則可於113年1月1日上午10時起開放領用，新北運動中心「加碼」優惠，使用青春動滋劵還有特色運動項目可體驗，盼能吸引青年族群投入體育活動。

為鼓勵青年朋友到運動中心運動，新店國民運動中心加碼推出「青春動滋卡」，全額使用青春動滋券購買，可享原價640元超值方案，可使用於游泳池、體適能中心及撞球；三鶯運動中心推出500元優惠方案，可選擇單堂運動課程體驗券3張、泳池會員10天卡、體適能會員10天卡或桌球場地卡1張（擇一）；鶯歌運動中心推出500元任選瑜珈、有氧、飛輪、舞蹈課程3堂、體適能館使用1.5小時50元及羽球場租借離峰時段 200元、尖峰時段 400元的優惠，青春動滋劵可分次抵扣，使用上非常方便。

特色運動包括林口運動中心的空氣槍射擊場，有專門教練帶領一步步學習，從握法到裝彈、上膛、瞄準射擊，有興趣的朋友可先致電查詢是否被包場，再前往體驗；永和運動中心設有漆彈場及攀岩場，三重運動中心設有全電動射箭靶場，拔箭省時安全，拿青春動滋劵報名假日射箭體驗課程，含裝備及專業教練教學，可體驗當射手的快感。

泰山體育館在體適能館、運動課程及球場租借都可使用；板樹體育館可用於羽球課程及羽球場租借、洛德城堡Fun Gym三重店及喜歡運動中心也可持青春動滋券至館內運動。

新北體育處表示，歡迎青年朋友持青春動滋券至新北市各國民運動中心運動，可購買體適能及游泳池單次票券，也有各式運動課程可選擇，想進一步了解身體組成分析Inbody，新莊、板橋、林口、新店運動中心也可持青春動滋劵做檢測。

羽球 國民 體育署

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