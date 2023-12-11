NBA／混合團體世界盃 中華勝瑞典排名第7作收

首度舉辦的桌球混合團體世界盃今天進行決賽循環最後一天賽事，中華隊沒受到大會臨時中斷比賽舉行頒獎典禮影響，仍以8比6的局數擊敗瑞典，以2連勝、排名第7結束首屆賽事。

這場中華最終戰對上瑞典的比賽，前4點打完中華以7比5的局數領先，只差1局就可獲勝，沒想到大會卻臨時決定中斷比賽，先舉行頒獎典禮，讓中華、瑞典兩隊教練及選手都感到錯愕。

首點混雙中華推出楊嘉安搭配李昱諄，以1比的2局數落敗；第2點女單陳映蓁以2比1的局數擊敗貝爾甘（Filippa Bergand）；第3點男單葉致緯爆冷以2比1擊敗世界排名第16的卡爾伯格（Anton Kallberg）；第4點男雙林彥均、王晨又再以2比1擊敗艾爾佛瑞森（Isak Alfredsson ）和卡森（Kristian Karlsson）組合。

帶著7比5局數領先的中華隊，第5點女雙推出老搭檔陳思羽和黃怡樺，儘管比賽中斷了半小時，讓2人首局以6比11落敗，但第2局隨即回穩，以12比10擊敗對手，順利幫助中華隊以8比6的總局數獲勝。

2023年桌球混合團體世界盃，中華派出男子選手林彥均、王晨又、楊嘉安、葉致緯；女子選手李昱諄、陳思羽、黃怡樺、陳映蓁共8人參賽。

以預賽分組第2晉級決賽循環的中華隊，到了決賽循環不敵中國、日本、法國、德國，而韓國則因預賽同組不再交戰，以預賽成績為主（2比8落敗），幸好最後2場比賽先後擊敗斯洛伐克、瑞典，至少2連勝收尾。

主辦單位也宣布，第2屆桌球混合團體世界盃將繼續在中國成都舉辦，而預計明年4月將在澳門舉行男、女單打的世界盃。