桌球／混合團體世界盃 中斷賽事先頒獎遭批不尊重球員

在中國成都舉行的桌球混合團體世界盃，中華在決賽循環的最後1場比賽，對瑞典打到7比5領先時，大會決定先辦頒獎典禮而中斷賽事，球評周東昱轉播時怒嗆，太不尊重球員。

根據賽程安排，今天最後一天的賽事，大會將中華對瑞典，以及攸關冠軍屬誰的中國、韓國之戰同時排在晚間7點30分舉辦，結果中國以8比1的局數迅速擊敗韓國奪冠，韓國亞軍、日本最後獲得季軍。

但同時間的中華和瑞典之戰卻打得激烈，儘管無緣獎牌，中華隊仍舊全力以赴，前4點打完仍以7比5的局數領先，只要再拿1局就可獲勝。

詎料，主辦單位此時以先舉辦頒獎典禮為由，現場直接關燈進行所有的頒獎流程，包括頒發前三名球員獎牌、吉祥物以及冠軍獎盃。

頒獎典禮時間耗費半小時，也讓中華、瑞典的球員必須先回到熱身場地維持手感，等到頒獎典禮結束後才又重新繼續中華和瑞典之戰。