桌球／混合團體世界盃 中華不敵法國決賽還未開胡

在中國成都舉辦的桌球混合團體世界盃，今天繼續進行決賽循環。中華隊出戰法國仍不幸以3比8落敗，進入決賽至今後4戰皆敗還未開胡。

2023年桌球混合團體世界盃，派出男子選手林彥均、王晨又、楊嘉安、葉致緯；女子選手李昱諄、陳思羽、黃怡樺、陳映蓁等共8人參賽。

以預賽分組第2晉級決賽循環的台灣隊，已經和日本、中國、德國、法國對戰都吞下敗仗，接著還將和瑞典、斯洛伐克交手，至於韓國則因預賽同組以2比8的局數落敗，雙方不再交戰直接帶入預賽成績。

首點混雙照例推出楊嘉安、李昱諄打頭陣，面對法國組合以1比2的局數落敗；第2點女單則以黃怡樺對上帕瓦德（Prithika Pavade）同樣以1比2的局數落敗；第3點男單則以王晨又對上戈齊（Simon Gauzy）再以1比2的局數敗下陣來。

前3點結束，以3比6的局數落後，第4點男雙楊嘉安、林彥均力抗戈齊、李布隆，仍不幸先後以11比13、7比11落敗，最終局數就以3比8敗給法國。

進入到決賽循環的中華隊，目前戰績出賽5場（包含帶入預賽對韓國戰績），總計僅拿下8局、丟了40局，獲得5分積分。