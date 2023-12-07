球星周天成、李洋母校 基中擬建青少年羽球訓練中心

．從「撞球神童」到「撞球之子」的我國撞球名將楊清順，今天清晨因病離世，享年45歲，中華民國撞球總會常務監事張明雄證實消息，他表示楊清順是因癌症病逝，嘆「生病無常」。張明雄透露，楊清順的癌症在心臟附近，不好做手術，但有進行化療，時間大概一年左右，「球圈和他親近的都沒說，他也不希望我們說」。...

2023-12-06 17:48