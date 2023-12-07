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球星周天成、李洋母校 基中擬建青少年羽球訓練中心

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆中學爭取建置國家級「青少年羽球訓練中心」。圖／基隆中學提供
基隆中學爭取建置國家級「青少年羽球訓練中心」。圖／基隆中學提供

羽壇明星周天成李洋都是基隆中學校友，基中羽球隊被譽為國手搖籃，立委蔡適應爭取建置「青少年羽球訓練中心」多功能場館，初估總經費約3.12億元，計畫將送教育部核定。

基中校長鍾定先說，台灣羽球選手培訓因青少年階段欠缺系統性培育，基中與體育、學術界多次研商，提出成立地區性青少年羽球訓練中心計畫，建置具國家級標準的羽球訓練專屬場館，加強青少階段養成訓練。

蔡適應日前邀學校說明計畫，他說，期盼從三級連貫的培訓制度開始扎根基層羽球訓練，蔡英文總統2021年到基中訪視，也表態支持成立青少年羽球訓練中心。

蔡適應指出，羽場館未來將結合八堵、暖暖地區發展，與基隆市政府合作，建置多功能場館，尚需要與教育部的綜合體育發展計畫整合，才會由教育部送國發會核定。羽球訓練專屬場館將與中華羽協合作，作為青少年潛優選手培訓交流專屬場地，盼以系統性作為提升優秀青少年選手培育效能。

長期推動羽球運動的基隆市婦幼保護協會秘書長林富貴說，基隆多雨卻長期欠缺室內羽球場館，導致青少年階段好人才流向雙北學校，基中建專業場館可吸引在地、優秀羽球人才留在基隆。

基隆 蔡適應 周天成 李洋

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