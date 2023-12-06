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桌球／混合團體世界盃 中華不敵日本

中央社／ 台北6日電
李昱諄(右)不敵日本平野美宇。 新華社
李昱諄(右)不敵日本平野美宇。 新華社

桌球混合團體世界盃今天在中國成都展開第2階段賽事，中華隊首戰以0比8不敵日本隊，明天將迎戰由球王樊振東領軍的地主中國隊，還有硬仗要打。

混合團體世界盃每場比賽分為混雙、女單、男單、男雙及女雙5點，每點比賽都進行3局，先拿到8局的隊伍獲勝。

中華隊昨天預賽分組賽最終戰與新加坡激戰至第15局，以8比7逆轉勝出，以3勝1敗、分組第2挺進8強，其他晉級隊伍包括中國、德國、日本、韓國、瑞典、斯洛伐克、法國。

第2階段進行單循環賽，並帶入第1階段分組賽對戰成績，（分組賽同組隊伍不再交手），最終依據積分進行排名。

中華隊今天遭遇到日本隊，第1點混雙派出陳映蓁與王晨又，面對今年世界錦標賽銀牌、世界排名第2的日本組合早田希娜與張本智和，台灣組合未能找到破解之道，以局數0比3落敗。

隨後登場的女單李昱諄，出戰平野美宇，連丟3局，而第3點男單楊嘉安同樣未能突圍、再失2局，中華隊終場以0比8輸球。

中華隊林昀儒、鄭怡靜、莊智淵等好手這次都未參賽，由陳思羽領銜出征，中華隊明天將面臨1日2戰考驗，中午先對戰中國隊，傍晚再與德國隊碰頭。

林昀儒 楊嘉安 陳思羽

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