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足球／梅西轉戰美國開創新局 獲選時代雜誌年度運動員

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）獲選時代雜誌（TIME）2023年「年度運動員」。 截圖自時代雜誌X
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）獲選時代雜誌（TIME）2023年「年度運動員」。 截圖自時代雜誌X

生涯拿下8座金球獎的阿根廷足球巨星梅西Lionel Messi）獲選時代雜誌（TIME）2023年「年度運動員」。他轉會到美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際，度過了開創性的一個賽季。

法新社報導，過去美國體育界在足球上的發展一直十分緩慢，但時代雜誌說，梅西已經為美國體育圈帶來變革性的影響。

時代雜誌評論說：「梅西今年與邁阿密國際（InterMiami CF）簽下合約時，成功做到了看似不可能的事情：將美國變成一個足球的國家。」

36歲的梅西與法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）不歡而散後轉戰美國，7月首次代表邁阿密國際亮相。

這位率阿根廷奪下世界盃冠軍的球星拒絕接受高薪轉會到沙烏地阿拉伯的球隊，而是改到MLS展開生涯的新篇章。

8座年度金球獎（Ballon d'Or）得主梅西加入後，立即對邁阿密國際的命運產生重大影響，他在隊上發揮關鍵作用，幫助球隊於擴大舉辦的聯盟盃（LeaguesCup）奪冠。

整個賽季，梅西出賽14場、攻進11球，但季末受傷讓他無法帶領球隊闖進季後賽。

時代雜誌引述梅西的話說，他離開巴黎聖傑曼後的第一選擇，是如童話般地重回西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納（FC Barcelona），可惜這樣的想法因該隊財務問題而停擺。

梅西說：「我想要回歸，但沒能實現。」梅西還說，關於加入海外球員前往沙烏地職業聯賽的浪潮，「他也考慮了很久」。

梅西告訴時代雜誌：「（當時在考慮）是要去沙烏地阿拉伯，還是要到MLS，這兩個選擇對我來說似乎都很有趣。」

時代雜誌說，梅西降臨MLS，帶動票房、票價、商品銷售量和收視率的飆升，且在他於MLS的處女秀當天，取得MLS獨家轉播權的Apple TV的訂閱數激增了11萬，較前一天暴增17倍。

梅西 巴塞隆納 Lionel Messi

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