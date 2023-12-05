桌球／混合團體世界盃 中華逆轉勝新加坡晉8強

在中國成都舉辦的桌球混合團體世界盃，今天中華隊在分組預賽最終戰對上新加坡，靠著最後一點女雙陳思羽、黃怡樺連拿3局，最終以8比7的局數逆轉獲勝，如願搶下晉級門票。

2023年桌球混合團體世界盃，派出男子選手林彥均、王晨又、楊嘉安、葉致偉；女子選手李昱諄、陳思羽、黃怡樺、陳映蓁等共8人參賽。

預賽共18個國家分為4組，預賽和韓國、新加坡、加拿大、印度分在同組，各組取戰績最佳的前2名晉級；預賽賽制採5點對戰，每一點都得打完3局，而累積先搶下8局的隊伍獲勝。

在預賽已分別以8比3勝加拿大、8比4勝印度、2比8敗給韓國，今天對新加坡，賽前誰贏誰就能以分組第2晉級。

首點混雙由楊嘉安、李昱諄打頭陣以1比2的局數敗給王歆茹、龐耀恩；第2點女單陳思羽以2比1的局數擊敗曾尖；第3點男單葉致偉以1比2的局數敗給郭勇；第4點男雙楊嘉安、林彥鈞以1比2的局數敗給郭勇、龐耀恩。

前4點結束中華隊以5比7的局數落後，最後一點女雙陳思羽和黃怡樺扛著1局都不能丟的壓力，2人靠著合作無間的默契，以11比7、11比7、11比8擊敗王歆茹、曾尖，順利以8比7的局數逆轉獲勝，搶下晉級8強的門票。

晉級的8支球隊將繼續進行單循環賽，而預賽同組的國家在8強循環賽將不再對戰，直接帶入預賽時雙方交手的成績。