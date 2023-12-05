桌球／當代言人挺運動產業博覽會 江宏傑要帶女兒逛展

桌球名將江宏傑成2023台灣運動產業博覽會代言人，除在24日下午將到台北松山文創園區和民眾一起逛博覽會，江宏傑強調，絕對會帶寶貝女兒「Aila醬」到五個展覽倉庫好好逛逛。

台灣運動產業博覽會相隔2年再度舉辦，3年前第二屆博覽會時「Aila醬」才3歲，現在已經成長成6歲小女孩，可愛身影常出現在江宏傑社群平台，身為稱職代言人的江宏傑笑說，一定會帶女兒逛展，還補一句：「不知有沒有爸爸的東西？」

從23日開展的台灣運動產業博覽會，展場從松山文創園區一號倉庫橫跨到五號倉庫，一號餐庫展示女性在體壇國際攝影展的部分得獎作品，以及2020年東京奧運到今年，我國選手在奧運、帕運、亞運、亞帕運和世大運等卓越表現。

二號倉庫和三號倉庫以職業和業餘運動為主體，台灣極受歡迎的應援文化也包含其中，屆時包括中職樂天女孩和職籃PLG啦啦隊都將到松菸，將應援熱情展現給觀展民眾；四號倉庫和五號餐庫展示台灣運動產業軟實力，其中包括新興的電競展區。

從桌球選手身分退役的江宏傑提到，身為運動產業的一份子，關於體育「都要挺到底」，他還透露，平時也會玩電競，像是小孩睡著後偶爾會玩一下《傳說對決》，也算涉足到電競產業。