快訊

總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

美國天后泰勒絲傳明年登台北大巨蛋開唱？ 唱片公司發聲了

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／當代言人挺運動產業博覽會 江宏傑要帶女兒逛展

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
江宏傑擔任2023年台灣運動產業博覽會代言人。記者曾思儒／攝影
江宏傑擔任2023年台灣運動產業博覽會代言人。記者曾思儒／攝影

桌球名將江宏傑成2023台灣運動產業博覽會代言人，除在24日下午將到台北松山文創園區和民眾一起逛博覽會，江宏傑強調，絕對會帶寶貝女兒「Aila醬」到五個展覽倉庫好好逛逛。

台灣運動產業博覽會相隔2年再度舉辦，3年前第二屆博覽會時「Aila醬」才3歲，現在已經成長成6歲小女孩，可愛身影常出現在江宏傑社群平台，身為稱職代言人的江宏傑笑說，一定會帶女兒逛展，還補一句：「不知有沒有爸爸的東西？」

從23日開展的台灣運動產業博覽會，展場從松山文創園區一號倉庫橫跨到五號倉庫，一號餐庫展示女性在體壇國際攝影展的部分得獎作品，以及2020年東京奧運到今年，我國選手在奧運、帕運、亞運、亞帕運和世大運等卓越表現。

二號倉庫和三號倉庫以職業和業餘運動為主體，台灣極受歡迎的應援文化也包含其中，屆時包括中職樂天女孩和職籃PLG啦啦隊都將到松菸，將應援熱情展現給觀展民眾；四號倉庫和五號餐庫展示台灣運動產業軟實力，其中包括新興的電競展區。

從桌球選手身分退役的江宏傑提到，身為運動產業的一份子，關於體育「都要挺到底」，他還透露，平時也會玩電競，像是小孩睡著後偶爾會玩一下《傳說對決》，也算涉足到電競產業。

江宏傑 帕運 桌球

延伸閱讀

台灣運動產業博覽會 23日松菸登場

甩開福原愛 江宏傑帶密友現身 坦言期待新戀情

苗栗之光！照南國小女桌選手U11世界排名第1 目標奧運冠軍

福原愛恐坐牢20年！「1舉動」網狂猜：要當直播主？

相關新聞

電競／頒獎典禮「販毒狗」風波 體育署署長重申「零容忍」

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天舉行，因邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引...

桌球／當代言人挺運動產業博覽會 江宏傑要帶女兒逛展

桌球名將江宏傑成2023台灣運動產業博覽會代言人，除在24日下午將到台北松山文創園區和民眾一起逛博覽會，江宏傑強調，絕對...

網球／納達爾明年初傷後復出 低調稱對自己無所期待

男網前世界排名第一的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）自去年1月以來一直因臀部受傷缺席賽事，但他預計將於明年在...

台灣運動產業博覽會 23日松菸登場

相隔3年，台灣運動產業博覽會今年將在台北松山文創園區盛大登場，博覽會從12月23日展開，展期總共10天，擔任代言人的桌球...

2023十大運動人物和事件 榜首都和大谷翔平有關！

Yahoo奇摩今（5）日公布2023年度「十大運動事件」及「十大運動人物」排行榜，大谷翔平領日本稱霸經典賽，不僅登上十大...

電競／統神領獎怒嗆Toyz惹議 體育署3點聲明回應

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」，在昨天因為邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。