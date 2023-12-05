電競／統神領獎怒嗆Toyz惹議 體育署3點聲明回應

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」，在昨天因為邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，一度引發爭議，導致主管機關體育署也受到批評，而體育署在今天也做出三點聲明回應，強調該頒獎典禮是由電競協會自行籌辦，未對其進行補助或參與規劃，並再次強調對於毒品的零容忍。

1.中華民國電子競技運動協會所舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」，是由該協會自主規劃籌辦，體育署並未對活動提供補助，也未參與活動規劃，更未同意擔任指導單位。體育署已嚴正告知該協會，辦理活動在未經體育署同意，不得擅列體育署為指導單位。

2.而本屆「星光電競大賞頒獎典禮」活動發生安排不適宜人員擔任頒獎人之事件，體育署後續將加強輔導該協會，避免類似情事再度發生。

3.體育署的立場就是，運動競技絕不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心也不容質疑。未來，也將持續投入資源，堅守毒品防制工作。