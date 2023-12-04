檢視總統候選人體育政策 清大周末辦線上論壇

總統大選投票將在明年1月13日舉行，國立清華大學運動事業及政策中心本周六將舉辦「從2024年總統大選發展，看未來體育運動政策」線上論壇，檢視三位主要總統候選人提出的體育運動政見，目前已經向三陣營提出與會邀請，希望針對體育運動政見進一步說明。

此次論壇主要分為兩部分，首先介紹三位候選人的體育運動政見，其次邀請三位具體育運動背景專業人士，進行政見評析，並提出個人觀點與建議，包括學者黃煜教授、運動時事評論家林駿傑、資深運動媒體人戚海倫等。

黃煜過往參與諸多在台之國際賽事籌辦及規劃，並曾擔任高雄市政府體育處處長，具行政實務經驗；林駿傑現為愛丁堡大學墨雷教育與運動學院的博士候選人，長期關心許多運動先進國家的體育運動政策，並經常在媒體發表體育運動事務的建言；戚海倫長期投入運動媒體工作，近年也參與許多國際體育事務。

黃煜教授笑稱，三人都算是廣義的「運動產業公會」成員，具不同的專業背景。

目前三位主要總統候選人的體育運動政見，侯友宜及賴清德陣營曾分別於11月初公開向媒體說明，柯文哲陣營部分目前似乎較不明朗，僅在一次教育政策座談會提到其關於體育運動政策的看法。本次論壇旨在讓更多社會大眾了解三位總統候選人對台灣體育運動的願景及具體策略，並進一步探討其政見具體內容、配套方案及落實機制。

負責規劃論壇的清大教授黃煜表示，距離投票僅剩40多天，許多產業代表都積極與總統候選人進行對話或辦理座談，以了解其對於未來之想法或政策。此外，隨著社會變遷，體育運動發展及價值已從個人健康、凝聚人心到彰顯城市治理、擴大國際連結、促進產業發展的重要政策及工具，實在有必要讓更多候選人重視體育運動政策，也讓一般民眾關心相關政策的內涵。特別是，過往針對總統候選人之體育運動政見進行討論，相對少見，本次線上論壇具有創新性。

國立清華大學運動事業及政策中心指出，政府每年投入的體育運動預算直逼三百億，從納稅人觀點而言，實有必要看緊納稅人的血汗錢；舉辦這次論壇，期盼更多關心體育運動的朋友，能對於體育運動政策有更多認識與理解。論壇將於9日早上10時開始，進行約一個半小時，主辦單位將透過直播平台「國立清華大學運動事業及政策中心YT」，直播這場線上論壇。