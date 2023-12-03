冰球／全國中正盃彭驀領軍、蕭敬恆打進致勝球助台北銀色野獸奪高中冠軍

112學年度全國中正盃冰球錦標賽最後一天賽程，高中組於3日進行冠軍戰，由台北銀色野獸對決維京人，雖然一度處於落後，但銀獸先有彭驀貢獻1球1助攻，接著再靠蕭敬恆打進致勝球，最終以4比2逆轉勝出，教練王柏翔賽後難掩喜色，「真的太開心，激動到不知道要說什麼。」

台北銀色野獸在高中組循環賽中，先後以3比0擊敗維京人、3比2險勝波賽頓、2比1力退黑豹，以小組第一闖進冠亞軍戰，再度面對維京人，卻在開賽就被對手先進球。

不過陣中主將、高三的彭驀適時跳出來，以一己之力單刀帶球破門追平，同時也帶起全隊氣勢，即使後來又被維京人進球，但彭驀再度貢獻助攻追平，第三節時再靠著高一的蕭敬恆打進致勝球，最終台北銀色野獸以4比2逆轉勝出。

「我們一開始比較沒有進入狀況，但主將彭驀有扛住，推動大家、帶著其他人漸入佳境，」王柏翔說，「全隊今天也比之前更為積極，多打少時有把握住，在防守壓迫上也做得很好，最後再抓到對手失誤進球，很開心我們們能拿下勝利、奪下冠軍，賽後圍圈時我都激動到說不出話了。」

被教練稱讚相當有領導能力的彭驀，現就讀建國中學高三，再過一個月就要面臨學測考大學，前一天因補習缺戰，但他仍心繫球隊，在冠軍戰時回歸並幫助球隊追平帶起氣勢，「我就是做好自己該做的事，正常打，不要想那麼多。」

小時候因為朋友而開始接觸冰球的彭驀，打到現在也不曾想過放棄，「很喜歡這項運動，去年拿下U18世界盃冠軍更是有成就感，接下來考上大學後，還想要繼續打，在成人國家隊也挑戰冠軍。」

而幫助球隊打進致勝球的蕭敬恆，目前就讀龍潭高中高一，「當時就想著有機會就射門，也沒特別要當英雄，誰進球都行，只要冠軍就好，這也是我高中的第一個冠軍，很謝謝大家一起努力，希望明年能維持下去。」

國小先接觸直排輪曲棍球，後來才打冰球，蕭敬恆接下來的目標就是要選進U18代表隊，明年3月挑戰世界盃，為了這個目標，蕭敬恆除了以培訓隊身份持續和國家隊訓練以外，在桃園都會用直排輪自主訓練，「我還沒有進過國家隊，很想要和中華隊一起去國外比賽！」

高一的蕭敬恆打進致勝球。 大會提供

高三的彭驀帶起全隊氣勢，教練盛讚領導能力佳。 大會提供