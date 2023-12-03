威力盃／女力崛起！苗栗藏5女將 棒壘聯軍碰出新戰力

花蓮台彩威力盃全國少棒賽出現女子軍團，苗栗縣全隊16人有5名女將，就連3名教練也全部都是女性，棒壘球隊結合出新戰力，總教練李秋靜看好球隊越來越進步。

苗栗縣隊以通宵國小為主體，與山佳、楓樹、文華組成聯軍，總教練李秋靜曾是2002年亞運、2004年奧運、2006年亞運、2008年奧運壘球國手，如今擔任通霄國小女壘隊總教練，今年起兼任棒球隊教頭。

帶著兩位大學剛畢業不久的林晏婷、賴姿佑組成教練團，李秋靜的起心動念是回饋家鄉，「苗栗壘球近年成績不錯。」李秋靜表示，但棒球風氣相對來說，「小孩子沒那麼熱衷。」

她將通霄女壘成員加入棒球隊訓練的結果，在縣長盃、銅鑼盃都拿下前兩名，並在威力盃縣內選拔賽中勝出，李秋靜指出，這個階段「女生身材條件滿好的」，這次威力盃謝雨恩、張惟晞、李瑞儀、林葦苓、絲妤甄都是女子好手。

雖然首戰以0：16遭遇高雄市隊震撼教育，安打數也掛零，但今天面對雲林縣隊打破鴨蛋，面對8分落後在第3局開始反攻，最終雖以4：8輸球，遭到淘汰出局，但看得出進步。