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冰球／全國中正盃台北銀色野獸豪取三連勝 要拚高中組冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
台北銀色野獸取得三連勝，闖進高中組冠軍戰。 大會提供
台北銀色野獸取得三連勝，闖進高中組冠軍戰。 大會提供

112學年度全國中正盃冰球錦標賽，2日在台北小巨蛋副館滑冰場持續進行賽事，高中組的台北銀色野獸已經奪下三連勝，闖進冠軍戰將對上維京人，兩軍曾在循環賽相遇，當時台北銀色野獸以3比0勝出，教練王柏翔表示，「明天就是穩穩贏球，拿下冠軍!」

中正盃冰球錦標賽自11月25日展開，11月25日至11月26日在新北市土城國⺠運動中心冰宮—酷冰Frozone 進行國小低年級組、國小中年級組賽事，11月29日至12月3日，則是在台北小巨蛋副館滑冰場進行公開組、高中組、國中組、國小高年級組、女子組、推廣甲、推廣乙、3對3等賽事。

12月2日上午進行3對3循環賽，為明年在韓國江原道舉辦的冬季青年奧運作準備，參賽隊伍包括波塞頓、黑豹、維京人、老虎、酷冰、台北狙擊手，6支隊伍經過第一天的循環賽後，維京人、台北狙擊手皆以3勝積分9分並列第一，波賽頓、酷冰各拿下2勝1敗積分6分，黑豹和老虎則是一勝未得，目前都吞下4敗。

下午則是進行各組別的賽事，國中組5支隊伍參賽，包括冰人、台北銀色野獸、戰神、環球飛鷹以及老虎。兩天賽程下來，老虎手握3勝為最多，帶隊教練、同時也是U20代表隊及成人國家隊成員之一的林宥辰表示，本次和波賽頓合併參與國中組賽事，「我們今天對上戰神時發揮沒有很好，回去要好好想想今天的缺點，接下來準備明天冰人的比賽，目標當然是冠軍，以及從比賽中汲取經驗。」

高中組部分，總共有波賽頓、黑豹、台北銀色野獸和維京人4支隊伍參與，經過兩天循環賽後，由台北銀色野獸和維京人進入冠亞軍戰，台北銀色野獸本次和冰人併隊，王柏翔表示，球員在比賽中做到他下達的指令，防守也很扎實，在主力缺席下能打到三連勝已經超乎他的預期，冠軍戰將再度對上維京人，「先前我們在循環賽以3比0勝出，明天當然是要穩穩拿下勝利!」

公開組5支隊伍參賽，包括波賽頓、台北狙擊手、維京人、台北銀色野手以及WJ，經過兩天賽事，維京人目前拿下3勝暫排第一，波賽頓2勝1敗排第二，之後為台北狙擊手1勝1敗、台北銀色野獸2敗、WJ則苦吞3敗。接下來3日還有2場循環賽，由維京人對上台北狙擊手，台北銀色野獸對上波賽頓。

老虎取得三勝，要拚國中組冠軍。 大會提供
老虎取得三勝，要拚國中組冠軍。 大會提供

小巨蛋 國家隊 奧運

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