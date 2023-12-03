世青少桌球錦標賽 台灣男雙郭冠宏、徐絃家U15摘金

在斯洛維尼亞舉行的世界青少年桌球錦標賽，台灣小將郭冠宏和徐絃家，在U15男雙決賽以11比6、12比10、11比8直落3的局數擊敗日本組合，順利摘下金牌。

世界青少年桌球錦標賽分為男、女U19和男、女U15共4個賽事等級，而郭冠宏和徐絃家在U15的男雙從16強打起，連續3關都以直落3的局數擊敗對手闖進決賽。

冠軍戰對上日本組合川上流星、渡部民人，郭冠宏和徐絃家首局在雙方2比2平手時，連得5分拉開差距，順利先以11比6收下首局。

第2局的比賽前段，郭冠宏和徐絃家一度以1比4落後，隨即連得7分反超比數，但比賽末段發生多次失誤，被對手追成10比10平手，幸好台灣小將組合穩住陣腳，仍以12比10搶下第2局。

第3局日本組合開賽始終保持領先，但在8比6領先時卻自亂陣腳，出現多次的主動攻擊失誤，讓郭冠宏和徐絃家連得5分順利拿下第3局和比賽勝利。

除了郭冠宏和徐絃家先替台灣拿下一面U15的男雙金牌外，U15女單賽事台灣的巫嘉恩也闖進4強，將對上韓國的劉藝琳（Yoo Yerin，音譯）；至於U19戰場也有斬獲，男單的高承睿將於4強迎戰中國強敵林詩棟。