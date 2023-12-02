企業橄欖球／季後賽輕取台南楷爾 台北元坤連霸差一步

第二屆企業橄欖球聯賽今天展開季後賽，例行賽戰績第1名的台北元坤隊迎戰例行賽戰績第4的台南楷爾隊，元坤憑藉上半場的6次達陣，最終41：24輕鬆獲勝，順利取得下周決賽門票，距離2連霸也只剩一步之遙。

台北元坤上賽季以8戰全勝封王，本季在獲得補強後戰力再提升了一個檔次，例行賽前三戰輕鬆獲勝寫下跨季11連勝紀錄；然而為了備戰杭州亞運會，元坤隊7名主力球員進入國家隊，集訓和亞運比賽期間多位球員受傷，導致例行賽重新恢復開打後首戰就爆冷中斷連勝之路。

不過，台北元坤在經過領隊杜元坤的訓勉和鼓勵之後全隊立刻重新武裝備戰起來，以5勝1敗的戰績結束例行賽。此役開打後元坤球員也憑藉著靈活的跑位和速度多次從邊線成功突圍達陣，迅速拉開領先優勢，打完上半場38：7，領先多達31分，也讓比賽變得毫無懸念。

易邊再戰，元坤派出二軍陣容上場磨練，也讓台南楷爾趁機反撲，2次達陣攻下12分，將比數追至19：38，元坤利用一次射門得到3分止血，最終以17分之差鎖定勝果。

台元元坤隊前鋒呂銘燁（持球者）利用靈活身手突破台南楷爾隊防線。圖／台北元坤隊提供

元坤總教練洪吉祥表示，這場比賽全隊將士用命，上半場打得非常出色，下半場將主力換下來的主要因素就是避免球員受傷，再來就是讓年輕選手上場感受一下比賽氣氛，同時也能讓他們吸取作戰經驗。

助理教練翁晨浩則說：「台南楷爾的優勢在於前鋒，因此上半場我們利用後衛速度來撕裂對方防線，6次達陣和5次加踢收到顯著成效。下半場我們的選手經驗不足，攻勢不順，導致被對手壓制在後半場，這方面是我們必須還要加強的地方。下周就要決賽了，不論對手是誰，我們的目標只有一個，那就是衛冕奪冠。」

台北元坤上周增添一名生力軍，擁有台灣與愛爾蘭混血的林上恩，他在台灣出生並且念到大學畢業，原本專長是足球的他，後來愛上了橄欖球運動，大學畢業後遠赴英國攻讀研究所，一個月前畢業返國，加入了台北元坤。

林上恩表示，「洪老師以前是我的國中教練，是他帶領我踏入橄欖球這個領域，也是他讓我決定棄足球改換橄欖球。回到英國念碩班看到了橄欖球運動在英國是如此盛行，校隊期間學習到不少東西，可惜比賽場次比較少，這次回到台灣知道杜元坤院長辦了企業聯賽，深感佩服，感謝院長提供國內橄欖球員有一個發揮舞台，也希望能幫助台北元坤完成連霸。」