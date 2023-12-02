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網球／終於等到你！ 「蠻牛」納達爾宣告明年1月復出
等待已久，西蠻牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）確定要復出了！他在X(原推特)親自宣布這項消息，時間就在明年1月ATP250等級的的布里斯本網賽，這也是傳統的澳網前哨戰，代表他應該不會缺席明年首個大滿貫賽事。
納達爾在社群上發布影片表示：「休養一年沒有比賽後，是時候回來了，一月的第一周，我們布里斯本見！」
37歲的前球王上一次出賽已是今年1月的澳網，此後受到臀部傷勢影響就缺賽至今。而他在5月宣告退出法網時，就預告明年會是「最後一舞」，如今也實現諾言，確定會在1月布里斯本網賽復出。這項賽事因疫情中斷3年後復辦，比賽時間為12月31日至1月7日，相隔一周後的2024第一個大滿貫賽澳網則在1月14日開打。
目前納達爾生涯累積22座男子單打大滿貫賽冠軍，僅次於「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的24座，但他最大目標應會是挑戰史無前例的法網第15座冠軍。
值得一提的是女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）的兒時教練馬奇（Rick Macci）並不看好納達爾復出能再重返巔峰，「年齡和傷勢會讓你失去活動力，離開這麼久球員對他的害怕也會減低，我祝福他一切順利，但我已很難看好他會是大滿貫冠軍競爭者。」
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