足球／C羅促銷與幣安合作NFT 在美遭集體訴訟求償314億

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度因曾替目前陷入麻煩的加密貨幣交易所幣安宣傳其發行的NFT（非同質化代幣），而在美國面臨集體訴訟，索償至少10億美元（約新台幣314億元）。

美聯社報導，原告11月27日向美國佛羅里達南區聯邦地區法院遞狀，控告羅納度（Cristiano Ronaldo）替世界最大加密貨幣交易所幣安（Binance）促銷是「欺騙且違法」的行為，指幣安與羅納度這類高知名度人士合作，促使原告投入代價高昂且不安全的投資。

訴狀寫道：「如今證據顯示，幣安的詐欺行為之所以能夠達到如此高度，完全是靠提供和銷售未合法登記的證券，且透過全球各地一些最富裕、有權力和有知名度的組織或名流自願幫忙和協助，正如被告羅納度。」

羅納度的律師11月30日拒絕發表評論。幣安則未立即回應美聯社的置評請求。

去年11月世界盃足球賽開踢前，羅納度與幣安合作推出他的首套NFT系列產品「CR7」，以描繪他生命中各個重要時刻的7個動畫像為內容，包括他以「倒掛金鉤」進球和在葡萄牙的童年生活。這批NFT起標價從相當於約77美元至1萬美元不等。

訴狀特別指出，羅納度和幣安的合作宣傳「極為成功」，他的NFT發行消息宣布後，以關鍵字「幣安」進行的網路搜尋量暴增500%，且這套NFT中的高價版開賣後首週便售罄。

訴狀還說，羅納度早該揭露幣安支付他多少合作費用。美國證券管理委員會（SEC）先前曾指明，依照聯邦法律，名人若替證券宣傳，包含加密資產，必須公開揭露獲得的相關報酬。