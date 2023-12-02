體操／李智凱領國光獎章 偕妻兒共享榮耀

今年在杭州亞運勇奪體操男子個人單項金牌、男團銅牌以及世大運金牌的我國「鞍馬王子」李智凱，昨天在國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮上，以收入675萬元成為今年的獎金王，他首度帶著妻兒一同出席盛會，希望將榮耀與兩位最重要的家人共享。

李智凱坦言，每年年底舉行的國光獎章頒獎典禮，對他來說都是檢視一年收穫的場合，能夠獲獎都是對自己過去一整年訓練與努力的肯定，而今年選擇首度帶著兒子出席，他也說：「之前因為出國比賽或是訓練，長時間不能陪伴家人，所以希望他能多參與一點我的生活，也讓他看看爸爸的收穫，不敢說是要當他的榜樣，但也可以讓他學習。」

談到獎金使用方式，李智凱透露除了一部分要作家用，另一部分是要作為小孩學習與生活支出。

今年我國體育健兒在國際賽事表現搶眼，其中包括在杭州亞運拿下平紀錄的19面金牌、20面銀牌、28面銅牌，總計67面獎牌則是僅次於曼谷亞運的77面，至於在亞運之前舉行的成都世大運我國則是有10金17銀19銅的亮眼表現，創下境外世大運的最佳成績。

在兩大綜合運動會都有亮眼表現下，今年國光體育獎章也共頒發出4億4670萬元的獎金，獲獎選手576人次、422人，獲獎教練158人次、81人，至於運動科學研究獎勵著作則有21人次獲獎。其中在個人部分，女子滑輪溜冰好手李孟竹以亞運雙金、世錦賽1金1銀的表現，共計獲得國光二等一級獎章3面、三等一級1面，獎金總計750萬元，成為今年獎金女王。