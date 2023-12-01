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首度攜妻兒領國光獎章 李智凱：讓他看看爸爸收穫

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「鞍馬王子」李智凱（右）帶著妻兒領取國光獎章。記者林伯東／攝影
「鞍馬王子」李智凱（右）帶著妻兒領取國光獎章。記者林伯東／攝影

今年在杭州亞運奪下男子鞍馬金牌、男團銅牌以及世大運鞍馬金牌的我國「鞍馬王子」李智凱，在今天舉行的國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮上，以收入675萬元成為今年的獎金王，而他也首度帶著妻兒一同出席盛會。

李智凱今年表現搶眼，在世大運與亞運奪下雙金佳績，加上體操男團也在亞運拿下歷史性的首面銅牌，讓他今年共計獲得675萬元的國光獎金，而今天的頒獎典禮他也帶著兒子與太太一同出席，希望將榮耀與兩位最重要的家人共享。

李智凱坦言，每年年底舉行的國光獎章頒獎典禮對於他來說都是檢視一年收穫的場合，能夠獲獎都是對於自己過去一整年訓練與努力的肯定，而今年選擇首度帶著兒子出席，他也說：「之前因為出國比賽或是訓練，長時間不能陪伴家人，所以希望他能多參與一點我的生活，也讓他看看爸爸的收穫，不敢說是要當他的榜樣，但也可以讓他學習。」

談到今年的獎金使用方式，李智凱也透露除了一部分要拿回家裡外，另一部分則是要作為小孩未來學習與生活支出，談到未來是否會讓兒子也走上體操路時，他則笑說，「他筋骨也算是蠻軟的，之前幫他洗澡他還劈腿，我心中也想說『該不會是要跟爸爸走一樣的路吧』，不過還是要看他的意願，不會強迫。」

李智凱 亞運

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