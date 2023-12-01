帕拉匹克精神巡迴講座在真理大學 桌球好手殷建平分享人生故事

由中華帕拉林匹克總會主辦的「2023帕拉匹克精神巡迴講座」上月28日在真理大學財經大樓國際會議廳舉辦。這次講座的主題以「身心障礙運動選手生命故事」為主，並由傑出的三級桌球選手殷建平擔任主講人。他深情而生動地分享他從健全人受傷到加入桌球運動的轉變，這一歷程如何在他的生命中帶來了深遠的改變，並以自身經歷啓發現場聽眾。

殷建平目前為輪椅桌球國手，殷建平在國中畢業那年，因為一場車禍意外導致他不良於行，因此需要以輪椅代步，也因為這場意外開啟了他人生的另一篇章。殷建平在家人的鼓勵與其自己對生命的尊重，他在桌球的世界開啟了自己的潛能。

殷建平優異的桌球表現讓他代表台灣參加「2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會」，第4屆亞洲帕拉運動會桌球教練之一的蕭存沂表示：「殷建平是位優秀的選手，不管在訓練期間或在競賽場地，他的付出與努力值得肯定。」由於蕭存沂目前任教於真理大學運動管理學系，因此藉此機會邀請殷建平以他自身的經歷與真大運動相關學系的師生分享這一路從逆境到順境的點滴。

「2023帕拉匹克精神巡迴講座」在真理大學引起熱烈迴響。圖／真理大學提供

殷建平表示，透過訓練和比賽的過程，不僅打開了他的視野，更豐富了他的生活，使生命更加多彩多姿。他的經歷不僅是對身心障礙者的啟發，更是對每個面臨逆境者的鼓舞。

而現場同學積極參與了由「中華帕拉林匹克總會」提供的有獎徵答活動，也讓座談會增添許多歡笑聲。這場知識競賽激發了同學的學習熱情，帕總提供了豐富的獎品，進一步激發了同學們對主辦單位的關注，且對中華帕拉林匹克國手們平時訓練與競賽期間須注意的細節有了更深的理解。

在座談會前，真理大學校長陳奇銘除了代表學校向主講人殷建平和主持人廖藝珊致以誠摯的謝意外，並致贈感謝狀及紀念品藉此表達真大對主講者及其代表國家參與競賽的敬意。這講座不僅是一場分享帕拉運動精神的活動，更是對身心障礙者的鼓舞，體現了運動的力量，以及在逆境中挑戰自我的勇氣。