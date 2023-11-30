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羽球／莫迪國際賽 「左手重砲」林俊易晉男單8強

中央社／ 台北30日電
「左手重炮」林俊易。 中央社
「左手重炮」林俊易。 中央社

超級300等級的莫迪國際羽球錦標賽今天進行16強賽，台灣男單「左手重砲」林俊易以2比1的局數力克法國選手梅爾克、晉級8強，至於王子維爆冷敗給遞補參賽的大馬球員宋侞紋。

男單世界排名第21的林俊易，是目前台灣第2男單好手，而且距離「台灣一哥」周天成的世界第14名已相距不遠，或許有機會挑戰世代交替的局面。

林俊易今天對上世界排名第44的法國梅爾克（Arnaud Merkle），雙方在今年北極公開賽唯一一次交手，當時林俊易同樣3局大戰才獲勝。

今天雙方再度交手，林俊易首局輕鬆以21比11拿下，第2局林俊易一度以16比13領先，卻意外被對手連得7分以20比16取得4個局末點，儘管林俊易又追成20比20平手，但最後仍以20比22讓出第2局。

決勝第3局前段雙方歷經11次平手後，林俊易在13比13時連得4分稍稍拉開差距，也打垮對手的信心，最後在18比16時連得3分，以21比16收下第3局以及比賽勝利。

林俊易今年已拿過泰國大師賽和高雄大師賽2場冠軍，這場在印度的賽事同樣很有機會再拚金盃。

倒是世界排名第27的王子維，今天對上世界第74的馬來西亞球員宋侞紋，意外以19比21、13比21落敗，王子維在2019年時曾拿下這場賽事的男單冠軍。

至於女子賽事部分，台電球團的宋碩芸今天1日兩戰，女單先以21比16、21比17擊敗印度新星烏帕德亞雅（Anupama Upadhyaya），只可惜和余芊慧搭檔的女雙，以11比21、11比21不敵大會頭號種子、日本組合福島由紀、廣田彩花。

林俊易 王子維 羽球

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