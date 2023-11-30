圍棋／許皓鋐擊敗林立祥 衛冕棋王頭銜
第16屆棋王挑戰賽今天舉辦七番賽第5局，杭州亞運男子圍棋金牌得主許皓鋐擊敗林立祥九段，在7戰4勝制系列賽中，以4比1勝出，連續2年贏得棋王頭銜，並獲得冠軍獎金新台幣120萬元。
22歲的許皓鋐今年杭州亞運一連擊敗世界前3棋士，包括金牌戰擊退中國選手柯潔，為台灣奪得亞運隊史首面圍棋金牌。
在亞運風光摘金後，去年從林君諺手中奪回「棋王」頭銜的許皓鋐，今年要力拚衛冕。
許皓鋐這次棋王挑戰賽前4戰結束以3比1領先，今天在海峰棋院展開關鍵第5局賽事，挑戰者林立祥面臨背水一戰。
許皓鋐執黑先行，布局形勢雙方難分優劣，兩人在中央交戰的意圖明顯，許皓鋐後續逐漸占據上風，成功搶下第16屆棋王頭銜。
許皓鋐賽後透過海峰棋院新聞稿表示，近期狀態不佳，但仍盡力比賽，很幸運能獲得最後的勝利。
許皓鋐也向棋迷分享自己變強的秘訣，他強調，就是「堅持訓練」，除了感謝大家的支持外，他也期許自己接下來在世界大賽上能有好表現。
在贏得棋王頭銜後，許皓鋐今年至今已手握台灣4座冠軍（棋王、天元、聯電盃、十段），另有2大職業賽已進入決賽（國手賽、中環碁聖賽）。
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