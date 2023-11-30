羽球／莫迪國際賽 李佳豪、戚又仁晉8強上演內戰

在印度舉行的莫迪國際羽球錦標賽，台灣男單好手李佳豪、戚又仁今天在男單16強都以2比1的局數擊敗對手，雙雙晉級8強，只不過接下來2人將上演「台灣內戰」。

這場莫迪國際羽球錦標賽是今年世界羽球聯盟（BWF）最後1場超級300等級以上的賽事，但世界前10的好手幾乎都選擇休兵，備戰12月13日在中國舉行的年終總決賽，因此本週也給了許多小將發揮的空間。

世界排名第36的李佳豪今天在男單16強對上地主球員喬治（Kiran George），過去雙方交手過4次，李佳豪1勝3敗落居下風，而且還是對戰3連敗。

前2局雙方各取1勝，關鍵的第3局李佳豪一度以11比16落後，但隨後追到18比18平手，接著李佳豪先化解對手一個賽末點，將比數扳成20比20後再連得2分，順利逆轉拿下比賽勝利。

至於男單世界排名第48的戚又仁對上馬來西亞的詹俊為，前2局雙方各取1勝，接著在第3局戚又仁從3比7的落後一路追趕成13比10的逆轉超前後，就一直保持領先，順利收下16強勝利。

李佳豪和戚又仁晉級8強後要提前「強碰」，不過這也確保台灣男單至少有1人能安抵4強；今天陸續還有王子維、林俊易、郭冠麟等人在男單出賽。