女子賽事抬頭！估明年收入首破10億

精英女子運動已然邁入蓬勃發展期！金融專業德勤預測，明年女子體育收入將首度突破10億美元，比3年前的預估高出300%。女子體育收入的暴漲與今年女足世界盃有關，女足預估仍是明年收入主力、女籃則次之，主要市場不意外在北美與歐陸。德勤體育數據負責人珍妮佛指出，全球女子運動逐漸被視為獨特的商品，與男性運動有別，逐漸找到清楚的市場定位。

商業收入預計暴漲

女力崛起並非單純是口號！根據《英國廣播公司》報導，國際金融專業德勤30日公布體育年收預測，他們基於賽事收入、轉播金、商業收入作為評斷標準，認為明年女子體育收入會達到12.8億美元，這是首度預測突破10億美元年收，這項數字比3年前的預估高出300%，如此的暴漲被直指是2023年女足世界盃的功勞。

另據外媒報導，德勤指出，明年女子體育收入最大宗的賽事還是女足，將佔5.5億美元、約總額4成，而女籃會有35.4億美元的收入、佔比約3成。以市場區域劃分，北美仍是主戰力，估6.7億美元、佔比過半，第二大市場則是足球興盛的歐陸，近2億美元（14%）。

除了女足世界盃的幫助，其餘女子賽事的成長也是有目共睹的，今年數據指出，女子頂級高球盃賽索爾海姆盃共被觀看950萬小時，比起上一屆（2021年）的630萬小時大幅提升；橄欖球的女子六國賽觀看時數更飆破一千萬小時，超過以前最佳的紀錄（770萬小時）。女子板球與世界籃網球盃（Netball World Cup）的收視也都有一定程度的增加。





女子運動賽事商業價值提升，與今年女足世界盃吸引人有關。(wikimedia)

市場定位漸清晰

更重要的是女子賽事逐漸找清楚市場定位，女子運動不再是附屬於男子運動的層級，被視為獨特的收視商品。舉索爾海姆盃觀眾來說，有3分之1的觀眾並不看萊德盃（男子高球盃賽），女子賽事逐步培養出受眾。

德勤體育數據負責人珍妮佛就表示，女子運動有其獨特的魅力與市場定位，這讓商業價值提升，呈現良性循環，吸引更多投資者的進駐，球迷受眾與投資客都是女子俱樂部與女子賽事持續發展的關鍵要角。此外，德勤看好明年領軍的幾個女子俱樂部，商業價值能正式突破一億美元。

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