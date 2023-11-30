快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

女子賽事抬頭！估明年收入首破10億

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
女子賽事逐漸發展出自己的商業市場與收視受眾，被預測明年收入首度突破10億美元。（圖為女子高球菁英賽事：索爾海姆盃）(photo from Wikimedia)
女子賽事逐漸發展出自己的商業市場與收視受眾，被預測明年收入首度突破10億美元。（圖為女子高球菁英賽事：索爾海姆盃）(photo from Wikimedia)

精英女子運動已然邁入蓬勃發展期！金融專業德勤預測，明年女子體育收入將首度突破10億美元，比3年前的預估高出300%。女子體育收入的暴漲與今年女足世界盃有關，女足預估仍是明年收入主力、女籃則次之，主要市場不意外在北美與歐陸。德勤體育數據負責人珍妮佛指出，全球女子運動逐漸被視為獨特的商品，與男性運動有別，逐漸找到清楚的市場定位。

商業收入預計暴漲

女力崛起並非單純是口號！根據《英國廣播公司》報導，國際金融專業德勤30日公布體育年收預測，他們基於賽事收入、轉播金、商業收入作為評斷標準，認為明年女子體育收入會達到12.8億美元，這是首度預測突破10億美元年收，這項數字比3年前的預估高出300%，如此的暴漲被直指是2023年女足世界盃的功勞。

另據外媒報導，德勤指出，明年女子體育收入最大宗的賽事還是女足，將佔5.5億美元、約總額4成，而女籃會有35.4億美元的收入、佔比約3成。以市場區域劃分，北美仍是主戰力，估6.7億美元、佔比過半，第二大市場則是足球興盛的歐陸，近2億美元（14%）。

除了女足世界盃的幫助，其餘女子賽事的成長也是有目共睹的，今年數據指出，女子頂級高球盃賽索爾海姆盃共被觀看950萬小時，比起上一屆（2021年）的630萬小時大幅提升；橄欖球的女子六國賽觀看時數更飆破一千萬小時，超過以前最佳的紀錄（770萬小時）。女子板球與世界籃網球盃（Netball World Cup）的收視也都有一定程度的增加。


”AA”

女子運動賽事商業價值提升，與今年女足世界盃吸引人有關。(wikimedia)

市場定位漸清晰

更重要的是女子賽事逐漸找清楚市場定位，女子運動不再是附屬於男子運動的層級，被視為獨特的收視商品。舉索爾海姆盃觀眾來說，有3分之1的觀眾並不看萊德盃（男子高球盃賽），女子賽事逐步培養出受眾。

德勤體育數據負責人珍妮佛就表示，女子運動有其獨特的魅力與市場定位，這讓商業價值提升，呈現良性循環，吸引更多投資者的進駐，球迷受眾與投資客都是女子俱樂部與女子賽事持續發展的關鍵要角。此外，德勤看好明年領軍的幾個女子俱樂部，商業價值能正式突破一億美元。

【更多精采內容，詳見

萊德盃 籃網 橄欖球

延伸閱讀

飛虎將軍廟牽起淵源！黃偉哲：與日本水戶市2024將締盟

王建煊／王老先生講故事之406：讚美帶來成功

超人氣影后被嫌「整形失敗臉變僵」 反嗆：我靠化妝！

支持台灣體育不遺餘力 林鴻道獲頒國體大名譽博士

相關新聞

女子賽事抬頭！估明年收入首破10億

精英女子運動已然邁入蓬勃發展期！金融專業德勤預測，明年女子體育收入將首度突破10億美元，比3年前的預估高出300%。女子體育收入的暴漲與今年女足世界盃有關，女足預估仍是明年收入主力、女籃則次之，主要市

拔河／世錦賽規格迎客 2023國際邀請賽12月2日台中登場

疫情趨緩後國門重新開放，國際體育賽事也跟著重啟，停辦3年的台灣拔河盛會2023國際拔河邀請賽將於12月2日起在台中中港高...

印度羽賽／周天成首輪出局 王子維晉16強

台灣羽球一哥周天成今天印度西德莫迪羽球國際賽，以0比2敗給丹麥選手克里斯多佛森，連2站在男單首輪出局；至於尋求賽史第2冠...

拳擊／OPBF拳擊賽 亞運銀牌賴主恩獻台灣職業賽首秀

2022杭州亞運獲銀牌，並取得2024巴黎奧運參賽資格的拳擊好手賴主恩，將在台灣獻出職業賽處女秀，攜手台體大學妹王靖欣於...

羽球／Red Bull鬥拍2月3日開打 戴資穎、Lulu組明星隊

Red Bull鬥拍再度點燃全台羽球愛好者的熱血，第2屆Red Bull鬥拍將於明年2月3日在高雄市鳳山體育館熱情開打，...

網球／外媒曝納達爾將打明年澳網 預計先打布里斯本網賽

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）傳出好消息，近期將宣布明年初從澳洲賽場復出，為澳洲網球公開賽準備，這將是納達爾生涯最後一次參加澳洲，勢必會受到全世界網球迷關注。 納達爾先前透露恢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。