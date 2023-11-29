足球／將戰到39歲！德豪門拜仁續留傳奇門神諾伊爾

德國足壇拜仁傳奇守門員諾伊爾老驥伏櫪，與球團續約、將戰到39歲！

德甲豪門拜仁慕尼黑29日宣布，與隊內37歲門神諾伊爾敲定續約，同時也官宣二號老門將烏爾賴希續約，兩人都將續戰到2025賽季結束，聲稱是門將夢之隊。諾伊爾是拜仁近代王朝的關鍵大將，伴隨球團拿下德甲11連冠，個人更是大滿貫榮譽，手握世足、歐冠冠軍。

王朝建立者

根據《英國廣播公司》報導，德甲豪門拜仁慕尼黑29日官宣，與37歲門神諾伊爾敲定續約事宜，這位門神將在拜仁至少待到2025賽季季末。諾伊爾也剛從滑雪意外受傷的傷勢復出，他談到：「很高興能延長在拜仁的生涯，雄心壯志只為下賽季的歐冠決賽。」下賽季歐冠決賽場地將是拜仁主場安聯球場，諾伊爾想雪恥前一次歐冠決賽在安聯的失落（2012年在安聯決賽敗給英超強權切爾西）。

拜仁近年幾乎在德甲保持無敵之姿，諾伊爾是王朝建立的關鍵大將，他從2011年夏窗高價來到拜仁，經歷首個賽季（11/12）的低谷期，當時強如拜仁卻吞下3亞（歐冠、德甲、德盃），特別是歐冠決賽在安聯主場看著切爾西歡天喜地拿下隊史首座歐冠冠軍，對諾伊爾本人更是一次重重打擊，當年歐冠決賽是輸在PK大戰，雖然諾伊爾自己以門將身份罰進點球，但「本業」守門時卻未能擋住切爾西魔獸德羅巴的點球。

門將夢之隊

隨後諾伊爾與拜仁化遺憾為力量，他們下個賽季完全爆發，拿下足壇少見的五冠王，一舉奪得德甲聯賽冠軍、德盃冠軍、歐冠冠軍、歐超盃冠軍、世俱盃冠軍，特別從那年開始，拜仁開啟了德甲宰制王朝的11連冠，至今仍是延續中，是足壇五大聯賽的紀錄保持隊伍。拜仁王朝建立者除了諾伊爾，也就僅剩前鋒穆勒猶在陣中。

除了諾伊爾的續約，拜仁同時官宣二號門將烏爾賴希的續約，同樣是到2025賽季結束，35歲的烏爾賴希是競競業業的替補門將，隨時準備、替補無怨言、相當謙和都是他的優點，在諾伊爾意外受傷時間，這位老將把守拜仁大門12戰，期間僅吞一敗。談及諾伊爾與烏爾賴希的續約，拜仁CEO德雷森開心表示是守門夢之隊，他們互相競爭、互相扶持，堪稱典範。

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