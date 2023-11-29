快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

桌球／史上最年輕國手郭冠宏領銜 中華隊U15世青少賽男團奪銀

中央社／ 台北29日電
中華隊靠著郭冠宏搶下第1點，可惜之後連輸３點銀牌坐收。 截圖自ＷＴＴ官網
中華隊靠著郭冠宏搶下第1點，可惜之後連輸３點銀牌坐收。 截圖自ＷＴＴ官網

中華隊U15男團今天在2023世界青少年桌球錦標賽決賽亮相，迎戰由削球天才孫楊領軍的中國隊，台灣隊先靠著郭冠宏搶下第1點，但接下來連丟3點，最終以1比3落敗，以銀牌作收。

2023年世界青少年桌球錦標賽在斯洛維尼亞舉行，分為U19、U15組，設有男、女團體賽，以及個人賽的單打、雙打與混雙等賽事。

中華隊U19男、女團與U15女團這次均在8強止步，由史上最年輕國手郭冠宏領銜的U15男團，則是一路過關斬將，8強賽以3比0橫掃德國，4強賽與韓國激戰5點後勝出。

中華隊決賽碰上中國隊，派出郭冠宏、徐絃家與蔡賾安上陣，並由郭冠宏擔綱開路先鋒，以13比11、11比6、7比11、9比11、12比10驚險擊敗今年亞洲青少年桌球錦標賽男單金牌得主王吉軒，搶下第1點。

徐絃家第2點出戰中國削球小將孫楊，同樣是激戰5局，可惜以14比12、5比11、9比11、13比11、8比11落敗。

鎮守第3點的蔡賾安，以3比11、7比11、7比11敗下陣來，遭中國隊李和宸橫掃。

已無退路的中華隊，第4點再度派出郭冠宏應戰，但未能突破孫楊那一關，最終以12比10、5比11、11比13、6比11敗下陣來，台灣隊收下銀牌。

郭冠宏 桌球

延伸閱讀

這家企業鈔級狂！佳世達尾牙請到破億女團aespa

男團OZONE加持潮流袋包品牌 限定相機包、斜背包熱賣

韓女團宿舍髒亂如地獄！內衣褲「分不清主人」還互穿 男星崩潰：太噁心

出道前遭爆開房、洩床照！SM新人男團成員邊走邊抽粉絲傻眼

相關新聞

桌球／史上最年輕國手郭冠宏領銜 中華隊U15世青少賽男團奪銀

台灣U15男團今天在2023世界青少年桌球錦標賽決賽亮相，迎戰由削球天才孫楊領軍的中國隊，台灣隊先靠著郭冠宏搶下第1點，...

全國學校民俗體育競賽 中正國小鼓吹陣「九連霸」

展現民俗文化的全國各級學校民俗體育競賽，於本月25日在吳鳳科技大學登場，共有來自全國20縣市532所學校，共計9083人...

支持台灣體育不遺餘力 林鴻道獲頒國體大名譽博士

國立體育大學在今天為中華奧會主席林鴻道頒授名譽博士學位，表彰他對於台灣體育界的卓越貢獻，林鴻道除了感謝國體大對他的肯定，...

足球／C羅向中國大陸裁判示意誤判 運動家精神獲球迷大讚

C.羅納度（Cristiano Ronaldo）今天代表沙國豪門艾納斯在亞足聯冠軍聯賽，對決伊朗球隊波斯波里斯，雙方最終0：0握手言和。C羅比賽中拒踢12碼罰球，糾正誤判的中國大陸籍裁判，獲球迷好評。

自行車／美利達國際品牌價值成長6% 名列台灣最佳國際品牌第12名

由經濟部工業局主辦，國際知名的品牌評鑑機構Interbrand評鑑的年度「台灣最佳國際品牌Best Taiwan Global Brands 2023」調查結果出爐，產銷高級自行車、電動輔助自行車的美

亞錦賽「中韓大戰」加碼座位今開搶！ 達人曝「秘訣」：心態很重要

台北市大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽開幕戰，首場中韓大戰開放搶票隨即被秒殺，遠雄昨宣布，加開4000席座位，其中3000席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。