桌球／史上最年輕國手郭冠宏領銜 中華隊U15世青少賽男團奪銀
中華隊U15男團今天在2023世界青少年桌球錦標賽決賽亮相，迎戰由削球天才孫楊領軍的中國隊，台灣隊先靠著郭冠宏搶下第1點，但接下來連丟3點，最終以1比3落敗，以銀牌作收。
2023年世界青少年桌球錦標賽在斯洛維尼亞舉行，分為U19、U15組，設有男、女團體賽，以及個人賽的單打、雙打與混雙等賽事。
中華隊U19男、女團與U15女團這次均在8強止步，由史上最年輕國手郭冠宏領銜的U15男團，則是一路過關斬將，8強賽以3比0橫掃德國，4強賽與韓國激戰5點後勝出。
中華隊決賽碰上中國隊，派出郭冠宏、徐絃家與蔡賾安上陣，並由郭冠宏擔綱開路先鋒，以13比11、11比6、7比11、9比11、12比10驚險擊敗今年亞洲青少年桌球錦標賽男單金牌得主王吉軒，搶下第1點。
徐絃家第2點出戰中國削球小將孫楊，同樣是激戰5局，可惜以14比12、5比11、9比11、13比11、8比11落敗。
鎮守第3點的蔡賾安，以3比11、7比11、7比11敗下陣來，遭中國隊李和宸橫掃。
已無退路的中華隊，第4點再度派出郭冠宏應戰，但未能突破孫楊那一關，最終以12比10、5比11、11比13、6比11敗下陣來，台灣隊收下銀牌。
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