聽新聞
test
0:00 / 0:00
中華奧會主席林鴻道獲國體大名譽博士 明頒授典禮
中華奧會主席林鴻道獲國立體育大學頒授名譽博士學位，國體大明天下午將進行名譽博士學位頒授典禮，表彰林鴻道對台灣體育界的卓越貢獻。
65歲的林鴻道除是成功的企業家，更是體育界重要推手，包括創立了中華職業籃球聯盟（CBA）並推動其他重要計畫，為台灣籃球界帶來了革命性的變革；林鴻道創辦的宏道運動發展基金會支持的選手更遍及各運動種類，今年杭州亞運奪牌的體操「鞍馬貴公子」蕭佑然、拳擊「抗癌鬥士」陳念琴、桌球「小林同學」林昀儒、游泳「蝶王」王冠閎等都受照顧。
林鴻道並重視體育運動的公正性和選手的福祉，在反對禁藥使用和關懷選手健康方面採取了積極的措施。在他倡議下的國家級運動科學中心集結國內外頂尖的科研力量，為選手們提供了先進的科技支持和保障，以確保他們在追求卓越的道路上擁有健康的體魄和科學的指引；2020東京奧運中華代表團獲得12面獎牌的佳績，創造我國參加奧運史上的最佳紀錄。
國體大指出，難能可貴的是林鴻道相當重視員工福祉和消費者滿意度，為企業文化確立更高標準；他胸懷社會企業責任，在新冠疫情期間，他率先提供企業旗下的台北凱撒大飯店作為防疫專責旅館，是全國第一家五星級飯店轉為防疫旅館，堪稱企業的表率。
國體大表示，林鴻道成功地將商業智慧與對體育的熱情相結合，不僅豐富了台灣的體育運動文化，也啟發了新一代的選手在國際舞台上發光發熱；林鴻道的貢獻對當代體育有著重大的影響、為未來的體育發展鋪設了堅實的基礎，為體育所做的貢獻將永遠銘記在台灣的體育歷史之中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言