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中華奧會主席林鴻道獲國體大名譽博士 明頒授典禮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧會主席林鴻道獲國立體育大學頒授名譽博士學位，明天下午將進行頒授典禮。本報資料照片
中華奧會主席林鴻道獲國立體育大學頒授名譽博士學位，明天下午將進行頒授典禮。本報資料照片

中華奧會主席林鴻道獲國立體育大學頒授名譽博士學位，國體大明天下午將進行名譽博士學位頒授典禮，表彰林鴻道對台灣體育界的卓越貢獻。

65歲的林鴻道除是成功的企業家，更是體育界重要推手，包括創立了中華職業籃球聯盟（CBA）並推動其他重要計畫，為台灣籃球界帶來了革命性的變革；林鴻道創辦的宏道運動發展基金會支持的選手更遍及各運動種類，今年杭州亞運奪牌的體操「鞍馬貴公子」蕭佑然、拳擊「抗癌鬥士」陳念琴、桌球「小林同學」林昀儒、游泳「蝶王」王冠閎等都受照顧。

林鴻道並重視體育運動的公正性和選手的福祉，在反對禁藥使用和關懷選手健康方面採取了積極的措施。在他倡議下的國家級運動科學中心集結國內外頂尖的科研力量，為選手們提供了先進的科技支持和保障，以確保他們在追求卓越的道路上擁有健康的體魄和科學的指引；2020東京奧運中華代表團獲得12面獎牌的佳績，創造我國參加奧運史上的最佳紀錄。

國體大指出，難能可貴的是林鴻道相當重視員工福祉和消費者滿意度，為企業文化確立更高標準；他胸懷社會企業責任，在新冠疫情期間，他率先提供企業旗下的台北凱撒大飯店作為防疫專責旅館，是全國第一家五星級飯店轉為防疫旅館，堪稱企業的表率。

國體大表示，林鴻道成功地將商業智慧與對體育的熱情相結合，不僅豐富了台灣的體育運動文化，也啟發了新一代的選手在國際舞台上發光發熱；林鴻道的貢獻對當代體育有著重大的影響、為未來的體育發展鋪設了堅實的基礎，為體育所做的貢獻將永遠銘記在台灣的體育歷史之中。

林昀儒 陳念琴 2020東京奧運

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