新竹大隘三鄉運動會睽違40年再次舉辦 日本也組團參訪

新竹縣大隘三鄉運動會今天上午在寶山鄉登場，因已40年未舉辦，3鄉寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉都卯足全力拚場，就連日本熊本縣合志市及菊陽町都組團來台考察。寶山鄉長邱振瑋表示，台積電牽起台日雙方交流，希望藉運動會凝聚鄉親，更讓日本人看見台灣本土文化。

邱振瑋表示，大隘3鄉是在文化上不可分的整體，這好藉此機會讓日本友人見識台灣的本土文化凝聚力，3鄉總共投入超過2500人參與運動會，各村青壯年都出動，從國中小學生到社區、社團、公所及各機關都組隊出賽，透過大隊接力、競技比賽展現客庄團結文化。

邱振瑋指出，台積電進駐寶山鄉，如同台積電設廠在日本熊本縣菊陽町，因此寶山鄉已經與菊陽町簽訂友好協議，未來雙方會有從教育、人文、農業、經濟層面上有多項交流，昨天熊本縣合志市議會、菊陽町議會及教育委員會都已先到寶山鄉考察寶山國中及雙溪國小的特色教學課程，日本參訪團也對台灣原住民及新住民文化特別感興趣，希望了解台灣文化為何如此多元包容。

日本熊本縣菊陽町教育長二殿一身表示，昨天先前往了寶山2所學校觀摩，還特別在籃球方面交流，期盼未來雙方能在教育上有更多交流學習。菊陽町議會議長福島知雄表示，台積電在菊陽町設廠為當地帶來不僅是就業、經濟，還有各層面的發展，希望能藉此機會讓台日2國的交流能更加友好地成長。

大隘三鄉運動會復辦首屆由寶山鄉公所主辦，邱振瑋指出，不只是希望藉由舉辦運動會凝聚大隘三鄉客家鄉親的團結精神，更希望能打造「南六堆、北大隘」的全國知名度，未來運動會將由3鄉輪流舉辦，下屆輪到北埔鄉，期盼復辦運動會推廣客家文化。

新竹縣長楊文科表示，大隘3鄉在他上任縣長後有3件重要的事，第1件是2020年的義民祭正好是大隘祭典區輪值，辦得非常好；第2是2022年適逢慈天宮每10年1次的「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動；第3就是今天睽違40年舉辦的大隘三鄉聯合運動會，也特別感謝客委會補助此活動。