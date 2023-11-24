射擊／世界盃年終賽 吳佳穎25公尺手槍無緣決賽

BWF超級750系列的中國羽球名人賽16強賽，我國一姊戴資穎面對地主好手張藝曼，在決勝第三局落後的情況下再度因傷退賽，無緣8強，賽後在社群表示該好好休息一下了，也希望能趕上年終賽。 戴資穎與張藝

2023-11-24 11:32