射擊／世界盃年終賽 吳佳穎25公尺手槍無緣決賽
在卡達舉行的射擊世界盃年終賽，台灣「射擊甜心證件妹」吳佳穎在女子25公尺手槍資格賽，以總分575分、排名第14名無緣晉級決賽。
結束這場卡達的世界盃年終賽，吳佳穎正式結束今年所有國際賽事，12月預計還會參加1場國內賽事後，就可以稍做休息，預計明年1月繼續前往印尼參賽爭搶奧運資格。
在女子25公尺手槍賽事的慢射項目，吳佳穎昨天意外表現失常，3回合分別僅射下94、94、95分，僅以總分283分在16名選手中排名第15。
今天接著登場的快射項目，吳佳穎恢復正常，除了首回合僅射下93分偏低之外，第2、3回合分別射下100、99分，她在快射項目以總分292分排名第10，只可惜2個項目加總後，吳佳穎仍舊無緣晉級決賽。
目前台灣射擊代表隊已經拿下5張巴黎奧運門票，分別是不定向飛靶的楊昆弼、林怡君，男子定向飛靶的李孟遠，女子10公尺空氣手槍劉恆妤，女子25公尺手槍田家榛等。
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