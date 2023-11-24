射擊／世界盃總決賽 不定向飛靶林怡君名列第6

中央社／ 台北23日電
射擊好手林怡君。圖／聯合報系資料照片
射擊好手林怡君。圖／聯合報系資料照片

世界射擊錦標賽金牌、台灣不定向飛靶資格賽射擊好手林怡君，今天在世界盃總決賽女子組資格賽，以並列領先之姿晉級決賽，最終決賽射下15分，以第6名作收。

42歲的林怡君今年8月於亞塞拜然舉行的世錦賽摘金，還為台灣射下巴黎奧運門票，後續在杭州亞運以第12名作收，10月底亞錦賽則名列第4，與獎牌擦身而過。

2023射擊世界盃總決賽在卡達舉行，女子不定向飛靶資格賽共5輪、滿分125分，分成2天進行，取前6名晉級決賽。

林怡君於昨天資格賽前3輪射下70分，暫居第3名，今天展開後2輪賽事，林怡君分別射出24分、22分，以總分116分與西班牙選手加維斯（Fatima Galvez）、波蘭選手貝納爾（Sandra Bernal）並列領先，晉級決賽。

決賽先射25發而產生第6名，但林怡君因失誤過多，最後10個泥盤僅命中4個，僅獲得15分，最終名列第6。

林怡君曾於2000年、2001年、2002年、2003年、2011年參加世界盃總決賽，並曾在2002年奪得銅牌，這次暌違12年再度參賽，可惜未能添得獎牌。

林怡君 世錦賽 亞運

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