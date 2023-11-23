苗栗之光！照南國小女桌選手U11世界排名第1 目標奧運冠軍

苗栗縣竹南鎮照南國小6年級學童李任悅最近征戰歐洲3站桌球世界巡迴賽，取得4金1銀1銅好成績，衝上ITTF國際桌球總會U11排名世界第1，桌球同好縣議會議長李文斌今天接見表揚，鼓勵她繼續為國爭光。

李文斌有打桌球的習慣，桌球少年國手李任悅在國際賽屢創佳績，今天特別在議長室接見表揚，前縣長徐耀昌、縣議員林寶珠、張佳玲、孫素娥及余文忠等人到場致意，肯定世界桌壇的明日之星表現，繼續發光發熱。

李任悅上個月底，連續3星期征戰義大利、匈牙利和斯洛伐克桌球世界巡迴賽，斬獲4金、1銀、1銅，包括義大利站U11、U13組雙料冠軍，匈牙利U11季軍、U13冠軍，及斯洛伐克站U11冠軍、U13亞軍。

她在上周衝到U11女子世界排名第1，接著又在WTT青年挑戰賽塞內茨站（斯洛伐克）U11歲組女單決賽，直落三打敗瑞士選手胡恩雅，贏得今年第4座U11女單冠軍，坐穩世界第1的寶座。

李任悅的父親李黎懌原籍中國，但在台灣定居25年，擔任桌球教練，曾培養出出青奧銀牌名將洪子翔，也曾擔任台灣一姐鄭怡靜的教練，李任悅從小一就開始球，每天練球2至3個小時，過去幾年因疫情閉門苦練，也不以為苦。