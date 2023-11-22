高球／潘政琮掏腰包120萬、捐3000萬募款 明年另有要務

旅美高球好手潘政琮舉辦「潘政琮公益高球系列賽」，今年邁入第6年、也將是最後一屆賽事，今天他親自將募得的公益金，其中包括自掏腰包120萬元，總額3000萬元捐助給第一社會福利基金會。

潘政琮明年起將在台舉辦3場獲得的AJGA美國青少年高爾夫協會獨家授權的國際系列賽，以另外一種方式繼續回饋社會。

潘政琮轉入職業第一年就與妻子林盈君和第一社會福利基金會結緣，從2015年起以個人之力捐贈物資與善款，甚至連兩人婚禮喜餅也是向第一社福基金會訂購，2018年開始更獲得富邦金控贊助舉辦公益高球賽，富邦集團董事長蔡明忠更是年年以個人名義響應捐款。

今年公益高球賽將邁入最後一屆，潘政琮決定除了報名費照舊不扣除成本全數捐贈外，晚宴也將不舉辦拍賣僅與球友們同樂，他則是以個人名義捐助第一社福基金會120萬元，潘政琮公益高球系列賽最終以募款3000萬元劃下句點。

潘政琮表示，每年回台最有意義的活動就是舉辦公益賽，第一社福基金會成立44年來盡心力投入心智障礙者服務，一年平均服務約1萬5000位的心智障礙者，儘管公益高球賽在今年將告一段落，但未來仍是第一社福永遠的朋友，也會繼續邀請外界持續關注與幫助第一社福的童心寶貝。

潘政琮（左1）將公益賽的募款金加上自掏腰包120萬元，總計3000萬元捐助給第一社會福利基金會。記者劉肇育／攝影

明年開始潘政琮將以不同方式繼續回饋社會，目前他已取得AJGA獨家授權，將在明年起在台灣一年舉辦3場AJGA國際系列賽，幫助國內年輕高球好手爭取AJGA賽事積分和全卡，甚至是成為前往美國就讀大學爭取獎學金的契機，預計一年將會發出8張全卡，讓球員可以選擇想打的比賽，不用再打資格賽。

潘政琮直言，過去自己就是受到長榮集團已故總裁張榮發的支持得以赴美就讀高中，進而爭取到華盛頓大學的全額獎學金，為我國年輕高球選手開啟了另一條路，現在他也將透過在台灣舉辦AJGA賽事，讓這條路變得更加寬闊。