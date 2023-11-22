快訊

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

桃園新宿車站廣告是日本人設計！觀旅局長：和3D貓同製作公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／潘政琮掏腰包120萬、捐3000萬募款 明年另有要務

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
潘政琮（左）將公益賽的募款金加上自掏腰包120萬元，總計3000萬元捐助給第一社會福利基金會。記者劉肇育／攝影
潘政琮（左）將公益賽的募款金加上自掏腰包120萬元，總計3000萬元捐助給第一社會福利基金會。記者劉肇育／攝影

旅美高球好手潘政琮舉辦「潘政琮公益高球系列賽」，今年邁入第6年、也將是最後一屆賽事，今天他親自將募得的公益金，其中包括自掏腰包120萬元，總額3000萬元捐助給第一社會福利基金會。

潘政琮明年起將在台舉辦3場獲得的AJGA美國青少年高爾夫協會獨家授權的國際系列賽，以另外一種方式繼續回饋社會。

潘政琮轉入職業第一年就與妻子林盈君和第一社會福利基金會結緣，從2015年起以個人之力捐贈物資與善款，甚至連兩人婚禮喜餅也是向第一社福基金會訂購，2018年開始更獲得富邦金控贊助舉辦公益高球賽，富邦集團董事長蔡明忠更是年年以個人名義響應捐款。

今年公益高球賽將邁入最後一屆，潘政琮決定除了報名費照舊不扣除成本全數捐贈外，晚宴也將不舉辦拍賣僅與球友們同樂，他則是以個人名義捐助第一社福基金會120萬元，潘政琮公益高球系列賽最終以募款3000萬元劃下句點。

潘政琮表示，每年回台最有意義的活動就是舉辦公益賽，第一社福基金會成立44年來盡心力投入心智障礙者服務，一年平均服務約1萬5000位的心智障礙者，儘管公益高球賽在今年將告一段落，但未來仍是第一社福永遠的朋友，也會繼續邀請外界持續關注與幫助第一社福的童心寶貝。

潘政琮（左1）將公益賽的募款金加上自掏腰包120萬元，總計3000萬元捐助給第一社會福利基金會。記者劉肇育／攝影
潘政琮（左1）將公益賽的募款金加上自掏腰包120萬元，總計3000萬元捐助給第一社會福利基金會。記者劉肇育／攝影

明年開始潘政琮將以不同方式繼續回饋社會，目前他已取得AJGA獨家授權，將在明年起在台灣一年舉辦3場AJGA國際系列賽，幫助國內年輕高球好手爭取AJGA賽事積分和全卡，甚至是成為前往美國就讀大學爭取獎學金的契機，預計一年將會發出8張全卡，讓球員可以選擇想打的比賽，不用再打資格賽。

潘政琮直言，過去自己就是受到長榮集團已故總裁張榮發的支持得以赴美就讀高中，進而爭取到華盛頓大學的全額獎學金，為我國年輕高球選手開啟了另一條路，現在他也將透過在台灣舉辦AJGA賽事，讓這條路變得更加寬闊。

潘政琮 高爾夫

延伸閱讀

宜蘭冬山金陵新村活化計畫放寬限制 下次招標有信心

高球／不再只是「小白球」 品牌推出黑球盼突破刻板

高球／吳佳晏日次巡賽獎金榜封后 取得明年正賽資格 

國華球場首創全台第一張青少年會員證！推廣高球運動向下普及

相關新聞

高球／潘政琮掏腰包120萬、捐3000萬募款 明年另有要務

旅美高球好手潘政琮舉辦「潘政琮公益高球系列賽」，今年邁入第6年、也將是最後一屆賽事，今天他親自將募得的公益金，其中包括自...

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

南美兩大足球強權阿根廷與巴西，今天在2026年世界盃資格賽交鋒，沒想到開賽前卻發生球迷肢體衝突，巴西警察竟持警棍毆打阿根廷球迷。阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）看不下去，率隊退場回休息室

自行車／因為太難，所以一次就要成功：一日雙塔，成就解鎖！

到現在還有點不敢相信，自己以23小時32分騎完一日雙塔520公里。從台灣最北端的富貴角燈塔騎到最南端的鵝鑾鼻燈塔。

足球／9521人進場中華隊0：1不敵大馬 陳柏良盼明年拚回來

中華男足今天在主場台北田徑場與馬來西亞進行世界盃亞洲區資格賽第二輪賽事，儘管雙方在整場比賽一路拉鋸，但馬來西亞靠著第72...

中國羽賽／膝蓋無大礙 戴資穎輕取蘇妮妲晉級第二輪

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在女單首輪遭遇世界排名第14名的泰國好手泰國蘇妮妲（Supa...

2024元旦健走報名進入最後階段 頭獎可獲現金10萬紅包大禮

第21屆「元旦健走」的報名受理已經進入最後倒數階段，主辦單位特別呼籲還沒完成報名繳費的朋友們，千萬別錯過了！ 「2024元旦健走」由希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，報名者除可獲得市價198

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。