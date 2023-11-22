快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

自行車／因為太難，所以一次就要成功：一日雙塔，成就解鎖！

運動筆記／ 蔡幸珍

到現在還有點不敢相信，自己以23小時32分騎完一日雙塔520公里。從台灣最北端的富貴角燈塔騎到最南端的鵝鑾鼻燈塔。

有夢最美 希望相隨

去年騎一日北高，凌晨零點從八里出發，下午三點就抵達終點高雄屏山國小。我以15小時的成績完成一日北高360公里的挑戰，有點飄飄然，心想，騎完北高沒崩潰，感覺還有餘力，天色又早，一日雙塔比一日北高多了160公里，關門的時間多了10小時，評估起來挑戰一日雙塔不是不可能，加上自己50歲了，覺得一日雙塔這種體力活的夢想，要趁早才有機會完成，而且越早報名，練習的時間越長，於是，在2022年12月27日報名TBA於2023年11月18日舉辦的一日雙塔的活動。

不畏寒冷 騎士們出發

天氣預報，11/18 大陸冷氣團南下，東北季風強，乾冷，氣溫下降將至10度。我們11/17晚上8:30 在新莊捷安特集合，搭著保姆車前往富貴角燈塔，10點多就抵達會場。一下車，就打個哆嗦。我整裝一下，牽著愛車小白，11點出頭，就在一日雙塔出發的大拱門前排隊。很恩典的是，這個出發點剛好沒風，不會太冷，在等待的過程中，我把車停好，認真做暖身操，網紅小貝米漿也來了，他也要騎一日雙塔。

凌晨零點一到，準時出發！賽事剛開始，又遇到下坡，大家的腎上腺素激發，咻——咻——咻——，一輛輛的單車高速前進在臺2線上。我一路跟著列車前進，直跟到八里的便利商店才下車休息一下。雖然是10度的低溫，但騎著車的我，並不覺得冷，我穿了車衣、刷毛背心以及風衣，一路跟著列車前進，快速地通過桃園新屋永安漁港、新竹香山風情海岸、苗栗通霄白沙屯直到台中大安。在這裡，有二位台中的車友，陪我從台中大安騎到彰化鹿港。我在彰化鹿港吃早餐。

跟著大會貼心指引準沒

吃早餐之後，換搭另一班列車繼續奮戰，彰化有側風，騎乘得小心一點。從彰化、經雲林、來到嘉義，發現賽道和我先前探勘的路線不太一樣，原來我探勘的時候搞錯路了，以為從台中之後就一路台17到台17的終點，其實，並沒有，嘉義的部分路段改走台61而不是台17。TBA沿途有志工指揮騎乘的方向，也有設置標示牌，引導騎士騎乘路線，所以，看著指標走，準沒錯。

一趟就了不起了 他騎八趟

中午12點25分，我來到台南南鯤鯓，有點疲憊，在這休息吃午餐，也和車友小聊一下。這位車友竟然已經騎了8次以上的一日雙塔了，今年11/4參加西三塔時，還自行加碼極西點國聖燈塔，真是厲害！中午就騎到台南，讓我開心一下，以為高雄、屏東不遠了。但台南市、高雄市紅綠燈多，常常二、三個路口，就遇上紅燈，要停要重新起步，心情不太美麗，還好，在台南遇到網紅一輪，看到她我的精神又為之一振。就這麼騎騎停停，抵達第四個檢錄點高雄林園11號公園時，已經是下午6點33分，我整整騎了6個小時才通過台南和高雄。騎在前鎮區、小港區，天已經黑了，前後都沒有車友，在漆黑當中，我獨推前進。高雄林園接著是屏東新園鄉，過了東港大橋就來到黑鮪魚的故鄉東港鎮。

遇見上帝派來的天使

在便利商店休息時，陸續又見到車友，好開心！閒聊之後，決定結伴同行。來到屏東，彼此都騎了400公里，天黑黑，身體又疲累，能有車友一起騎車，偶爾聊個天，互相打打氣，真好！進入枋山，落山風狂吹，我壓低身子握緊龍頭，逆風前行。有的車友前後車燈已經不亮，我們招呼他一起前行，騎了一大段之後，他說腿太痛，他先休息再慢慢騎。賽事越到後面，越是困難。騎了400公里，還有120公里。騎了450公里，還有70公里。我在心中默默算起數學，也盤算著下一個休息點在哪個便利商店休息。

最後一哩路 衝衝衝

晚上11點10分，我好不容易騎到墾丁大街了，剩最後的8公里多就到終點了。騎乘的里程數也來到500多公里了。剩下最後一哩路了。加油！衝啊！但，等等，換檔似乎有點怪怪的，賽前二週，我的大盤換小盤有問題，賽前二天，我的踏板出問題，車子不能騎，賽前一天，我的飛輪有些檔有摩擦的聲音，怪怪的。都已經騎了500多公里，車子可不能在最後一段出狀況，趕緊禱告，也不敢換檔了，就這麼踩著大盤，一路飆到終點鵝鑾鼻燈塔。晚上11點32分18秒，我通過終點拱門，完成「一日」雙塔的挑戰了！我做到了！真不敢相信，但我的確挑戰成功了！感謝上帝！

備戰一日雙塔

我把備戰一日雙塔分成硬體和軟體二大部分，硬體就是車子和裝備，軟體就是自己長期騎乘的體能以及心智的鍛鍊。我的單車長期在新莊捷安特保養，賽事前二週，大盤小盤的切換有些狀況，去維修。賽前二天，踏板有問題，車子完全不能騎，我緊急找雍哥、修哥來幫忙。修好之後，我騎去觀音山，回程遇到一位大哥，他跟我說，我的車子有怪聲音，要送到車行去維修，所以，又和修哥約賽前一天晚上8點到捷安特修車。直到賽事前的3個多鐘頭前，我才真的準備好我的單車。一日雙塔，我很難估自己要騎多久，大會給的關門時間是30小時，也就是11/18凌晨零點到11/19凌晨六點關門，若以30小時來估算，遇到黑夜的時間長達18個鐘頭（11/18 凌晨零點到六點，11/18晚上六點到11/19凌晨六點），所以，我準備4個車頭燈和2個車尾燈以及一個備用電池。至於能量飲、能量包，我準備的不多。我只準備二包32Gi的咖啡能量包。在探勘的時候，我知道整條路線上哪裡有便利商店，所以，累的時候，就進便利商點休息、喝杯咖啡或是吃點喜歡的食物。

平日累積加上以賽代訓

11/18 一日雙塔之前，我參加一些賽事， 3/4 Lava Tri 女子鐵人三項113、7/1 96聯賽NeverStop永不放棄武嶺盃和11/12 田中馬全馬。平日運動的項目就是跑步、游泳、騎單車等等，所以，沒有特別為一日雙塔規劃完整的訓練課表，但盡可能每月的騎乘里程數能達到800公里。

爬坡訓練不可少 挑戰觀音山100趟

觀音山路線一直是我認為單車訓練CP值很高的路線，因此2023年我給自己一個挑戰是要騎100趟的觀音山路線。在11/18之前我已經騎了96趟。雖然一日雙塔的路線除了後龍坡之外大部分是平路，但是起點路線富貴角到八里是上上下下的丘陵，還有最後進入屏東的路段到鵝鑾鼻也有上上下下的丘陵，所以，我覺得挑戰一日雙塔也有必要訓練爬坡，因此在賽前二天，我仍然騎觀音山4趟，行前一天騎觀音山二趟。

長途騎乘訓練慢慢加

一日雙塔總長520公里，因此長途騎乘訓練是非常非常之必要的。慢慢拉長，從一日100公里增加到150公里、180公里甚至是200公里的長途騎乘。我騎了一日環大台北180公里、北宜公路來回、北宜公路去106縣道回、一日新竹來回、一日西濱永安漁港來回、一日西濱香山海岸風情來回、一日鹿港單程180公里。

一日雙塔路線 行前探勘

有一種跑全馬的訓練方式是每一週累積的跑量就是一個全馬42.195公里。運用這個概念，在日常的練習中，我沒辦法一日騎520公里，但一週累積騎個520公里是有機會的。很幸運的在賽事之前，有位車友願意和我來一趟四日墾丁單車之旅。第一天，我們從各自的家裡出發到八里騎到鹿港，共騎200公里。第二天從鹿港騎到高雄，也是200公里。第三天，從高雄騎到鵝鑾鼻燈塔，再騎回墾丁大街，騎了120公里。第四天，從墾丁大街騎回高雄騎了120公里。四天下來，就累積了640 公里的里程數，這讓我熟悉一日雙塔的路線，也對完成一日雙塔的信心指數大增。

一日雙塔 痛苦是必然的！

520公里長途騎乘，有許多的未知，但可以確定的一件事是痛苦是必然的。無論平日再怎麼訓練，賽事當天，身體一定多多少少還是會感到累、感到疼痛、感到痛苦。我平日就這麼為自己打預防針---「痛苦是必然的！」但這一切都會過去。

感謝！感謝！再感謝！

第一個要感謝的是上帝。謝謝上帝賜下一個騎車的好天氣。有東北季風的助力，鹿港之前，我破個人PB。到台南、高雄，天氣並不炎熱，涼爽舒適。因為如果天氣炎熱會更難騎，體力流失也更快，也謝謝上帝保守我騎乘一路平安順利。第二個要感謝的是我的家人和朋友的祝福與代禱。第三個要感謝新莊捷安特。謝謝新莊捷安特的修哥和雍哥，謝謝你們平日的維修保養和賽前的緊急維修，也格外謝謝修哥，張羅保姆車還有聯絡規劃許許多多大小事。第四個要感謝的是在台中的二位車友，謝謝你們在寒冷的天氣中等候不知什麼時候會抵達的我，也謝謝你們陪騎一段。第五個要感謝路飛騎士團的周大哥和官大哥，謝謝你們的邀約，讓我有機會練習一日鹿港、一日新竹來回、一日北宜＋106等等的長距離單車訓練。第六個要感謝上帝派來的天使，我在屏東遇到的車友，漆黑的夜晚，膽小的我，有你的陪伴不害怕，也因為你騎在前面，我才能不掉速，順利在晚上12點之前進終點拱門。第七個要感謝無名的高速列車車友們，一路上，我搭了好幾班高速列車，不知道你們的名字，但感謝有你們。第八個要感謝淑真，謝謝你陪我一起探勘一日雙塔的路線，也謝謝你陪我一起完成一日雙塔以及之後吃喝玩樂的騎旅。辛苦完成一日雙塔之後，我和淑真繼續留在墾丁玩。我們到台灣的極南點，鵝鑾鼻燈塔拍照留念，也意外發現鵝鑾鼻公園的步道之美，還搭車到恆春、枋寮逛街吃美食，讓身心靈都大大的滿足。

自行車

延伸閱讀

高雄茂林賞蝶專車開賣即秒殺 茂管處協調增班或延長

高雄左營3天3次停電！晚間4938戶陷一片漆黑 1人受困電梯獲救

陳其邁：高雄YouBike學生前30分鐘免費 延至2026年

高雄同志大遊行25日登場 20家旅宿業獲「性別友善旅宿標章」

相關新聞

足球／9521人進場中華隊0：1不敵大馬 陳柏良盼明年拚回來

中華男足今天在主場台北田徑場與馬來西亞進行世界盃亞洲區資格賽第二輪賽事，儘管雙方在整場比賽一路拉鋸，但馬來西亞靠著第72...

自行車／因為太難，所以一次就要成功：一日雙塔，成就解鎖！

到現在還有點不敢相信，自己以23小時32分騎完一日雙塔520公里。從台灣最北端的富貴角燈塔騎到最南端的鵝鑾鼻燈塔。

中國羽賽／膝蓋無大礙 戴資穎輕取蘇妮妲晉級第二輪

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在女單首輪遭遇世界排名第14名的泰國好手泰國蘇妮妲（Supa...

2024元旦健走報名進入最後階段 頭獎可獲現金10萬紅包大禮

第21屆「元旦健走」的報名受理已經進入最後倒數階段，主辦單位特別呼籲還沒完成報名繳費的朋友們，千萬別錯過了！ 「2024元旦健走」由希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，報名者除可獲得市價198

中國羽賽／連續7周出賽 周天成不敵普拉諾首輪止步

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽本周點燃戰火，我國羽球一哥周天成今天在男單首輪賽事與印度好手普拉諾（H. S. Pr...

花蓮飛行傘意外稱無法可罰 體育署駁裁罰權屬地方

體育署今天表示，去年就已訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，今年也曾開會輔導與口頭糾正花蓮縣政府，且裁罰屬地方權責，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。