自行車／因為太難，所以一次就要成功：一日雙塔，成就解鎖！

到現在還有點不敢相信，自己以23小時32分騎完一日雙塔520公里。從台灣最北端的富貴角燈塔騎到最南端的鵝鑾鼻燈塔。

有夢最美 希望相隨

去年騎一日北高，凌晨零點從八里出發，下午三點就抵達終點高雄屏山國小。我以15小時的成績完成一日北高360公里的挑戰，有點飄飄然，心想，騎完北高沒崩潰，感覺還有餘力，天色又早，一日雙塔比一日北高多了160公里，關門的時間多了10小時，評估起來挑戰一日雙塔不是不可能，加上自己50歲了，覺得一日雙塔這種體力活的夢想，要趁早才有機會完成，而且越早報名，練習的時間越長，於是，在2022年12月27日報名TBA於2023年11月18日舉辦的一日雙塔的活動。

不畏寒冷 騎士們出發

天氣預報，11/18 大陸冷氣團南下，東北季風強，乾冷，氣溫下降將至10度。我們11/17晚上8:30 在新莊捷安特集合，搭著保姆車前往富貴角燈塔，10點多就抵達會場。一下車，就打個哆嗦。我整裝一下，牽著愛車小白，11點出頭，就在一日雙塔出發的大拱門前排隊。很恩典的是，這個出發點剛好沒風，不會太冷，在等待的過程中，我把車停好，認真做暖身操，網紅小貝米漿也來了，他也要騎一日雙塔。

凌晨零點一到，準時出發！賽事剛開始，又遇到下坡，大家的腎上腺素激發，咻——咻——咻——，一輛輛的單車高速前進在臺2線上。我一路跟著列車前進，直跟到八里的便利商店才下車休息一下。雖然是10度的低溫，但騎著車的我，並不覺得冷，我穿了車衣、刷毛背心以及風衣，一路跟著列車前進，快速地通過桃園新屋永安漁港、新竹香山風情海岸、苗栗通霄白沙屯直到台中大安。在這裡，有二位台中的車友，陪我從台中大安騎到彰化鹿港。我在彰化鹿港吃早餐。

跟著大會貼心指引準沒

吃早餐之後，換搭另一班列車繼續奮戰，彰化有側風，騎乘得小心一點。從彰化、經雲林、來到嘉義，發現賽道和我先前探勘的路線不太一樣，原來我探勘的時候搞錯路了，以為從台中之後就一路台17到台17的終點，其實，並沒有，嘉義的部分路段改走台61而不是台17。TBA沿途有志工指揮騎乘的方向，也有設置標示牌，引導騎士騎乘路線，所以，看著指標走，準沒錯。

一趟就了不起了 他騎八趟

中午12點25分，我來到台南南鯤鯓，有點疲憊，在這休息吃午餐，也和車友小聊一下。這位車友竟然已經騎了8次以上的一日雙塔了，今年11/4參加西三塔時，還自行加碼極西點國聖燈塔，真是厲害！中午就騎到台南，讓我開心一下，以為高雄、屏東不遠了。但台南市、高雄市紅綠燈多，常常二、三個路口，就遇上紅燈，要停要重新起步，心情不太美麗，還好，在台南遇到網紅一輪，看到她我的精神又為之一振。就這麼騎騎停停，抵達第四個檢錄點高雄林園11號公園時，已經是下午6點33分，我整整騎了6個小時才通過台南和高雄。騎在前鎮區、小港區，天已經黑了，前後都沒有車友，在漆黑當中，我獨推前進。高雄林園接著是屏東新園鄉，過了東港大橋就來到黑鮪魚的故鄉東港鎮。

遇見上帝派來的天使

在便利商店休息時，陸續又見到車友，好開心！閒聊之後，決定結伴同行。來到屏東，彼此都騎了400公里，天黑黑，身體又疲累，能有車友一起騎車，偶爾聊個天，互相打打氣，真好！進入枋山，落山風狂吹，我壓低身子握緊龍頭，逆風前行。有的車友前後車燈已經不亮，我們招呼他一起前行，騎了一大段之後，他說腿太痛，他先休息再慢慢騎。賽事越到後面，越是困難。騎了400公里，還有120公里。騎了450公里，還有70公里。我在心中默默算起數學，也盤算著下一個休息點在哪個便利商店休息。

最後一哩路 衝衝衝

晚上11點10分，我好不容易騎到墾丁大街了，剩最後的8公里多就到終點了。騎乘的里程數也來到500多公里了。剩下最後一哩路了。加油！衝啊！但，等等，換檔似乎有點怪怪的，賽前二週，我的大盤換小盤有問題，賽前二天，我的踏板出問題，車子不能騎，賽前一天，我的飛輪有些檔有摩擦的聲音，怪怪的。都已經騎了500多公里，車子可不能在最後一段出狀況，趕緊禱告，也不敢換檔了，就這麼踩著大盤，一路飆到終點鵝鑾鼻燈塔。晚上11點32分18秒，我通過終點拱門，完成「一日」雙塔的挑戰了！我做到了！真不敢相信，但我的確挑戰成功了！感謝上帝！

備戰一日雙塔

我把備戰一日雙塔分成硬體和軟體二大部分，硬體就是車子和裝備，軟體就是自己長期騎乘的體能以及心智的鍛鍊。我的單車長期在新莊捷安特保養，賽事前二週，大盤小盤的切換有些狀況，去維修。賽前二天，踏板有問題，車子完全不能騎，我緊急找雍哥、修哥來幫忙。修好之後，我騎去觀音山，回程遇到一位大哥，他跟我說，我的車子有怪聲音，要送到車行去維修，所以，又和修哥約賽前一天晚上8點到捷安特修車。直到賽事前的3個多鐘頭前，我才真的準備好我的單車。一日雙塔，我很難估自己要騎多久，大會給的關門時間是30小時，也就是11/18凌晨零點到11/19凌晨六點關門，若以30小時來估算，遇到黑夜的時間長達18個鐘頭（11/18 凌晨零點到六點，11/18晚上六點到11/19凌晨六點），所以，我準備4個車頭燈和2個車尾燈以及一個備用電池。至於能量飲、能量包，我準備的不多。我只準備二包32Gi的咖啡能量包。在探勘的時候，我知道整條路線上哪裡有便利商店，所以，累的時候，就進便利商點休息、喝杯咖啡或是吃點喜歡的食物。

平日累積加上以賽代訓

11/18 一日雙塔之前，我參加一些賽事， 3/4 Lava Tri 女子鐵人三項113、7/1 96聯賽NeverStop永不放棄武嶺盃和11/12 田中馬全馬。平日運動的項目就是跑步、游泳、騎單車等等，所以，沒有特別為一日雙塔規劃完整的訓練課表，但盡可能每月的騎乘里程數能達到800公里。

爬坡訓練不可少 挑戰觀音山100趟

觀音山路線一直是我認為單車訓練CP值很高的路線，因此2023年我給自己一個挑戰是要騎100趟的觀音山路線。在11/18之前我已經騎了96趟。雖然一日雙塔的路線除了後龍坡之外大部分是平路，但是起點路線富貴角到八里是上上下下的丘陵，還有最後進入屏東的路段到鵝鑾鼻也有上上下下的丘陵，所以，我覺得挑戰一日雙塔也有必要訓練爬坡，因此在賽前二天，我仍然騎觀音山4趟，行前一天騎觀音山二趟。

長途騎乘訓練慢慢加

一日雙塔總長520公里，因此長途騎乘訓練是非常非常之必要的。慢慢拉長，從一日100公里增加到150公里、180公里甚至是200公里的長途騎乘。我騎了一日環大台北180公里、北宜公路來回、北宜公路去106縣道回、一日新竹來回、一日西濱永安漁港來回、一日西濱香山海岸風情來回、一日鹿港單程180公里。

一日雙塔路線 行前探勘

有一種跑全馬的訓練方式是每一週累積的跑量就是一個全馬42.195公里。運用這個概念，在日常的練習中，我沒辦法一日騎520公里，但一週累積騎個520公里是有機會的。很幸運的在賽事之前，有位車友願意和我來一趟四日墾丁單車之旅。第一天，我們從各自的家裡出發到八里騎到鹿港，共騎200公里。第二天從鹿港騎到高雄，也是200公里。第三天，從高雄騎到鵝鑾鼻燈塔，再騎回墾丁大街，騎了120公里。第四天，從墾丁大街騎回高雄騎了120公里。四天下來，就累積了640 公里的里程數，這讓我熟悉一日雙塔的路線，也對完成一日雙塔的信心指數大增。

一日雙塔 痛苦是必然的！

520公里長途騎乘，有許多的未知，但可以確定的一件事是痛苦是必然的。無論平日再怎麼訓練，賽事當天，身體一定多多少少還是會感到累、感到疼痛、感到痛苦。我平日就這麼為自己打預防針---「痛苦是必然的！」但這一切都會過去。

感謝！感謝！再感謝！

第一個要感謝的是上帝。謝謝上帝賜下一個騎車的好天氣。有東北季風的助力，鹿港之前，我破個人PB。到台南、高雄，天氣並不炎熱，涼爽舒適。因為如果天氣炎熱會更難騎，體力流失也更快，也謝謝上帝保守我騎乘一路平安順利。第二個要感謝的是我的家人和朋友的祝福與代禱。第三個要感謝新莊捷安特。謝謝新莊捷安特的修哥和雍哥，謝謝你們平日的維修保養和賽前的緊急維修，也格外謝謝修哥，張羅保姆車還有聯絡規劃許許多多大小事。第四個要感謝的是在台中的二位車友，謝謝你們在寒冷的天氣中等候不知什麼時候會抵達的我，也謝謝你們陪騎一段。第五個要感謝路飛騎士團的周大哥和官大哥，謝謝你們的邀約，讓我有機會練習一日鹿港、一日新竹來回、一日北宜＋106等等的長距離單車訓練。第六個要感謝上帝派來的天使，我在屏東遇到的車友，漆黑的夜晚，膽小的我，有你的陪伴不害怕，也因為你騎在前面，我才能不掉速，順利在晚上12點之前進終點拱門。第七個要感謝無名的高速列車車友們，一路上，我搭了好幾班高速列車，不知道你們的名字，但感謝有你們。第八個要感謝淑真，謝謝你陪我一起探勘一日雙塔的路線，也謝謝你陪我一起完成一日雙塔以及之後吃喝玩樂的騎旅。辛苦完成一日雙塔之後，我和淑真繼續留在墾丁玩。我們到台灣的極南點，鵝鑾鼻燈塔拍照留念，也意外發現鵝鑾鼻公園的步道之美，還搭車到恆春、枋寮逛街吃美食，讓身心靈都大大的滿足。